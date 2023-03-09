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公平會修法納管…網紅、直播主廣告不實 最重罰2500萬

記者陳素玲、黃有容、林怡秀╱台北9日電
網紅不實廣告將納管 資料來源：公平會、Influencer Marketing Hub、台灣數位媒體應用暨行銷協會
網紅不實廣告將納管 資料來源：公平會、Influencer Marketing Hub、台灣數位媒體應用暨行銷協會

網紅、直播主小心了！鑑於網紅、直播主等在網路平台推廣銷售或代銷商品情形日益普遍，公平會委員會議上月通過「公平交易委員會對於網路廣告案件之處理原則」修正案，將網紅、直播主等社群網站用戶納入規範，如果涉有廣告不實，將被處台幣5萬至2500萬元(約1610至80.5萬美元)罰鍰。

今後網紅、直播主若在網路以撰文或影音等方式推銷，不論身分是賣家或薦證者，若有廣告不實一律會挨罰。

網路時代，不少人靠著網路平台Facebook、Instagram累積名氣，做起各種代銷及代言生意，但衍生的消費爭議也隨之而來，為將新興廣告型態納入規範，公平會因此修正網路廣告案件處理原則。

公平會表示，網紅在網路上銷售商品或服務，不論是銷售自己的商品或服務，或是由廠商提供商品或服務給網紅對外刊播銷售，網紅都是賣家身分，消費者看到的是網紅生動的銷售內容，如果內容涉有不實，網紅會被認定是廣告主，將會依公平交易法第21條規定予以開罰。

官員說，即使網紅不是賣家，而是在幫廠商代言，影音廣告中描述廠商的商品或服務值得推薦或親身體驗結果有效，此時網紅雖然不是廣告主，但在公平交易法上仍是薦證者的身分，如有不實，造成消費者損失，也須與廠商同負連帶賠償之民事責任。

對於公平會新規定，多數網紅表態支持，百萬YouTuber「含羞草日記─草爺」說，「這樣很好啊，以後挑選合作廠商就會更謹慎」。頻道訂閱數近70萬的瑀熙也贊同「我覺得這樣很好，很多網紅都會接非法博弈的業配在Instagram限動，這樣終於有一個法規可以去限制和控制。」

不過公平會未訂「網紅」定義和「網路薦證廣告」具體態樣。商研院國際所所長戴凡真說，由於未詳細定義，預期業界會靜觀其變，等開罰首例出現，才可能影響網紅生態。

戴凡真說，公平會執法有幾點要注意，首先是「網紅」定義，第二是「知情與否」的判斷，如果上述這些都沒釐清，一旦出現開罰案例，爭議也會產生。

此外，戴凡真說，有的網紅有經紀公司，也有部分是個體戶，這些個體戶可能沒有資源做到業配前的查證，沒能力保護自己，這也是執法時需要考量。

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