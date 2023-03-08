本土猴痘入侵北市 首波疫苗可接種4000人

昨新冠肺炎新增1萬0816名本土病例，相較上周同天增9.2%，另增34人死亡；指揮中心發言人羅一鈞說，應與二二八連假的延遲效應有關，但整體疫情 趨勢持續往下。猴痘 疫情則逐漸現蹤，衛福部疾管署昨公布我國第八例猴痘病例，是家住台北市的30多歲本國籍男性，也是第三例本土病例，新任疾管署長莊人祥昨接受本報專訪時坦言，「未來最大挑戰是猴痘疫情。」

莊人祥說，目前三例猴痘本土個案分別住台北、新竹、高雄，顯示社區已潛伏不少的感染個案，未來將慢慢出現，盼高風險族群踴躍登記接種。

羅一鈞說，首波1100劑疫苗將在3月底前於六都開打，可供3、4000人接種；下階段將有一萬劑疫苗到貨，預計清明連假後可擴大至六都以外縣市接種，可供應3到4萬人。

除了疫苗接種，猴痘標籤化也是挑戰，莊人祥說，猴痘個案集中於特殊族群，確診者、疑似確診者均承受巨大身心壓力，而高風險族群也可能擔心遭汙名化，而降低接種意願。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，最新的北市猴痘案例2月下旬發燒，且四肢及軀幹陸續出現水泡及膿疱等症狀，醫師評估後採檢通報，3月3日確診陽性。疫調顯示，個案近期無出國旅遊史，研判為本土個案，目前隔離治療中，另匡列18名相關接觸者，需自我健康監測至3月23日。

另流感上周新增六例重症、兩名死亡個案，六人皆未接種本季流感疫苗 。