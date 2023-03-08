23億台幣輔導農地違章工廠 挨批縱容

立委批評，疫後特別預算竟編列輔導農地違章工廠改善的預算，但用納稅錢來協助解套，不僅正當性不足，也是縱容。圖為示意圖。(本報資料照片)

行政院3800億元（台幣，下同，約123.5億美元）疫後特別預算 ，被在野黨立委批評有浮濫編列之嫌，除了用在架設一次性網站和客服費用以及各部會廣宣費引發爭議，竟還有23億元擬用在輔導農地違章工廠改善。時代力量立委陳椒華批評，這些違章工廠違規在先，還要用人民納稅錢來幫忙輔導改善、協助解套，正當性不足，分明是縱容。

為解決農地違章工廠納管問題，經濟部在疫後特別預算編列23億元，其中有12億元將用於「成立專業諮詢輔導團到廠輔導業者完善改善計畫，改善消防、環保、水利，或水保等等各項基礎設施，以符合環保公安 標準、設計模組化與標準化之用地計畫書範本」。

經濟部中部辦公室代理主任雲瑞龍解釋，雖有超過3萬家違章工廠申請納管，但是，大部分體質較弱，難以依規定做出合法化轉型，就算提出改善計畫，也無法獲地方政府核定，導致現階段仍有超過2.5萬家違章工廠未提出改善計畫，或其計畫未取得政府核定。

然而，陳椒華批評，農地違章工廠雖申請納管，成為特定工廠登記，但依舊是違法在先，也尚未合法，理應自行出錢進行改善計畫，怎麼可以用全民納稅錢的特別預算幫他們改善？

陳椒華說，經濟部以產業升級的名義於疫後特別預算中編列預算，但輔導違章工廠做改善計畫算是產業升級嗎？反而更近於協助違章工廠解套，違章工廠若不能符合規定改善，應當是從嚴處理，面臨勒令停工或斷水斷電或拆除，如今政府卻與之妥協，更要拿錢出來幫忙改善，可說是縱容。

另外，去年4月，時任經濟部中辦主任郭坤明曾在受訪的時候表示，工廠管理輔導法及相關子法皆已完備，各地方政府執行輔導相關作業有法源依據，每年也有穩定的經費來源，納管輔導金及營運管理金共有24億元，不過經濟部為了輔導農地違章工廠改善，現在又於特別預算中編列預算，其作法與去年說法不符。

有立委也私下批評，認為相關費用根本不該編在特別預算中，與疫後特別預算的調性不合。