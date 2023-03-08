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夫妻害死長子棄屍 凌虐次子致腦損

記者陳俊智／桃園8日電

桃園周姓夫妻3年前因爭吵推擠，導致周妻抱在懷裡的3個月大長子休克死亡，兩人擔心東窗事發牽連2歲大長女被安置，用垃圾袋打包到台北陽明山拋屍，就連次子出生後，夫妻也不耐孩子哭鬧，餵鎮定劑、絲襪塞嘴虐待，造成次子永久性腦損傷，直到去年底良心不安才自首，桃園地檢署昨依過失致死、遺棄屍體、妨害幼童發育罪嫌起訴2人。

據悉，周姓夫妻與原生家庭鮮少聯絡，近幾年幾乎斷了聯絡，周妻娘家甚至不知2人去年3月生次子一事，對長子死亡更無從知悉。此外，雖然衛生單位有定期關心幼童接種疫苗情況，但由於夫妻簽下拒絕接種疫苗切結書，導致衛生人員也無從知悉其長子情況。

辦案人員指出，全案若不是周妻良心不安，真相恐得長子滿6歲得接受義務教育才可能浮現，這也是社會安全網的漏洞。

周妻供稱，案發她與丈夫爭吵衝突，兩人嚴重拉扯，導致懷中的長子休克，丈夫發現孩子沒了氣息，有做心肺復甦術試圖救回，但還是無法挽回一命，他們擔心坐牢，長女會被安置，才選擇棄屍。

後來次子出世，因為丈夫怕吵，2人討論之後，才餵他吃鎮靜劑，平時也多用口水巾和絲襪蒙眼塞嘴，直有餵奶時才解開。

去年11月，周妻看到丈夫不斷搧次子巴掌，擔心次子跟長子淪落一樣下場，良心不安，才會報警；不過，周姓男子否認妻子說法，辯稱長子死亡過失是妻子自己跌坐床上造成。

檢方調查，周姓夫妻棄屍、凌虐次子事證明確，關於長子死亡部分，周妻雖控丈夫殺人，由於雙方各執一詞，且周否認殺人也通過測謊，因此依過失致死、遺棄屍體和妨害幼童發展罪起訴。

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