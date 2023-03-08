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韓元大貶 台灣人均所得反超

編譯陳曉慈／綜合8日電

南韓經濟新聞報導，韓元兌美元匯率大貶，去年南韓人均國民所得毛額（GNI）較前年減少7.7%，來到3萬2661美元（約台幣100萬元），是自2002年、20年來首次被台灣反超。根據行政院主計總處資料，去年台灣GNI為3萬3565美元。

南韓央行韓國銀行表示，從名目GNI來看，台灣年增率4.6%與南韓的4%差不多，差別在台幣兌美元貶值6.8%，低於韓元兌美元貶值12.9%。因此以美元計算時，台灣去年GNI便高於南韓。

根據韓銀報告，以韓元計算的2022年韓國名目國內生產毛額（GDP）雖較2021年增加3.8%，但因韓元兌美元匯率大貶，以美元計算的名目GDP年減達8.1%。

韓銀指出，若南韓通膨率控制在2%以內，且韓元兌美元維持在近十年平均值1美元比1145韓元左右，南韓GNI有望在不久後突破4萬美元。

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韓銀指出，人均國民所得與實質GDP成長率、通膨、匯率、人口及國外要素所得淨額有關，雖然難以準確預測，但韓國實質GDP未來2到3年內預估平均成長2%上下，通膨率也預期維持在2%上下，若假設韓元兌美元匯率維持在過去10年的平均值（1145韓元兌1美元），人均國民所得可望在不久之後達到4萬美元目標。

南韓 匯率 央行

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