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水情緊張 降雨不樂觀 台恐重演百年大旱

台灣新聞組／台北8日電
高雄水情燈號8日起由綠轉黃，高屏溪川流量日漸下降，上游甲仙攔河堰河段水量稀少，河床呈現乾涸景觀。（圖／台北聯合報讀者提供）
高雄水情燈號8日起由綠轉黃，高屏溪川流量日漸下降，上游甲仙攔河堰河段水量稀少，河床呈現乾涸景觀。（圖／台北聯合報讀者提供）

南部水情拉警報，除了嘉義縣（市）已亮出夜間減壓供水的黃燈，台南市則是減量供水的橙燈，高雄今起水情燈號也轉黃燈。氣象局昨說，預估今年春雨恐正常偏少，加上梅雨季不確定性高，百年大旱恐有重演機率。

氣象局預報中心副主任陳怡良說，中南部今冬平均雨量不及氣候平均值的四成，其中新竹以南的五測站（新竹、台中、嘉義、台南以及恆春），平均累積雨量僅31.4毫米，不僅打破2020年至2021年間的百年大旱紀錄，更是近60年來最少雨量的冬天；若從去年6月至今，平均累積雨量約770毫米，也和百年大旱紀錄差不多。

上述五測站今冬平均雨日也為史上第二少；另日月潭、嘉義、阿里山等三測站降雨日數更是零，三測站與台南測站同時創下設站以來同期最少雨日紀錄。

陳怡良說，反聖嬰現象雖已逐漸減弱，但目前降雨預測仍是偏少；3、4月進入春季後，天氣系統變化快速，會有旺盛對流機會發生，甚至是大雷雨，但至今還未觀察到春雷。而5月雖進入梅雨季，但氣候預測的不確定性大，仍需持續觀察。

面對今起轉黃燈，高市府發言人周璟瑜拍攝省水影片，副市長林欽榮則指示增供再生水，今起單日可省一點三萬噸產業用水。

高雄2021年4月百年大旱時曾亮橙燈，每月超過1000度的用水大戶、洗車業、游泳池、三溫暖及水療業者均減供二成。邱姓洗車業者說，業界均憂心如果後續若沒水無法正常營運，天天限量接單，收入會大幅縮水。因仁義潭、蘭潭蓄水直直落，嘉義縣市已早一步在3月1日起亮黃燈，水公司及縣府也盤點開鑿抗旱水井。

中部目前水情燈號雖正常，但苗栗縣近3月雨量僅去年同期的二成多，水情也可能拉警報，正值春耕用水高峰期，農委會農田水利署苗栗管理處說，目前河流可攔到水都盡量去攔，採取輪灌維持。

北部桃園市石門水庫、新竹縣寶二水庫系統入流也降低，經濟部水利署北區水資源局昨啟動桃竹抗旱，新竹科學園區台積電等十大用水戶列管自主節水5%，龍潭科學園區台積電、友達、蘋果等15家廠商納入自主節水5%。

石門水庫因降雨量少，蓄水率跌破7成，讓觀察石門水庫水情指標之一的阿姆坪土地公廟再...
石門水庫因降雨量少，蓄水率跌破7成，讓觀察石門水庫水情指標之一的阿姆坪土地公廟再度現身。（中央社）

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