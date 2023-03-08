我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

詐騙橫行…子女旅美 獨居台婦被騙百萬美元

麥卡錫主義再起 趙美心遭攻擊痛批：醜陋虛假

劉冠軍案 檢賣台積電等股票討回1.3億

記者蕭雅娟／台北8日電
前國安局上校出納組長劉冠軍因侵占鉅額公款，潛逃海外多年。(本報翻攝資料照)
前國安局上校出納組長劉冠軍因侵占鉅額公款，潛逃海外多年。(本報翻攝資料照)

國安局前上校出納組長劉冠軍涉國安密帳案侵占巨額公款潛逃，士林地檢署囑託行政執行署士林分署執行委賣劉冠軍犯罪所得台積電等4檔股票，全數賣出，合計追徵價額1億2915萬7485元。

劉冠軍1999年間擔任國安局出納組長，爆發侵占管理機密外交「奉天專案」與「當陽專案」帳戶經費孳息，違反貪汙治罪條例侵占公有財物罪，案發後劉潛逃，迄今通緝22年未到案。

刑法沒收新制施行，檢方去年向士院聲請單獨宣告沒收犯罪所得1億9220萬7元，法院去年4月裁定沒收劉妻孟雯華名下豪宅不動產，尚餘1億5404萬5007元沒收或追徵其價額。劉冠軍銀行帳戶資金來源不明，法院無從認定用贓款買股票，雖不能直接沒收股票，但仍可追徵。

檢方今年2月囑託士林分署辦理變價追徵事宜，查扣劉冠軍集保帳戶股票，包含台積電20萬8309股、聯電19萬837股、華邦電46萬3669股、云辰9萬9858股，合計共96萬2673股。

士林分署指出，4檔股票存放長達20多年，全數查扣，委託台銀證券鳳山分公司代為變賣，其中台積電目前每股單價逾500元，陸續在5個營業日分批完成變賣，扣除相關稅費後，4檔股票合計追徵額1億2915萬餘元。

股票 台積電 證券

上一則

彭博：麥卡錫證實將在美會蔡英文 不排除訪台

下一則

財產申報 國安局前局長陳明通增310萬台幣

延伸閱讀

蘋果新款13、15吋MBA筆電 傳都搭載台積電操刀的M3晶片

蘋果新款13、15吋MBA筆電 傳都搭載台積電操刀的M3晶片
Sony會長傳密訪三星工廠 意在加強車用晶片合作

Sony會長傳密訪三星工廠 意在加強車用晶片合作
台積電在美設廠獲利要被抽成 張忠謀「早就不看好」？

台積電在美設廠獲利要被抽成 張忠謀「早就不看好」？
台積電成功的秘訣在工廠文化

台積電成功的秘訣在工廠文化

熱門新聞

監察院前院長王建煊。(本報系資料照片)

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

2023-03-07 10:28
高雄黃姓婦人和欒姓婦人各為李姓男子的小三和小四，4日黃婦和女兒堵住李和欒的去路，黃緊扯欒頭髮不放。（取材自社群「社會事新聞影音」）

62歲小三、56歲小四為他當街打架 75歲爺：我就風流

2023-03-04 20:18
5歲大的女童參加幼兒園戶外教學時，看到午餐有香腸和雞腿，脫口和同學的爸爸說「我有吃過香腸…吃過男生的」，一語洩出遭母親同居人猥褻惡夢。示意圖。（本報資料照片）

5歲女曝「吃過男生的香腸」驚動園長 母同居人判賠60萬

2023-03-02 02:10
網友質疑蔥油餅店老闆娘搓掉客人的百元鈔，再向客人拿錢，但是精神科醫師沈政男用慢速看影片，認為老闆娘不是故意的。圖／翻攝自臉書

蔥油餅老闆娘搓鈔風波 名醫批：很糟糕的公審與爆料文化

2023-03-05 12:18
人力銀行調查指出，台灣高達九成應屆畢業的社會新鮮人考慮赴海外求職，比例創10年新高。（聯合報資料照片）

台灣9成社會新鮮人 想赴海外求職 美國排第三

2023-03-01 02:27
台南某小吃店碰到「8個人只點一碗粥」的消費糾紛，在網路上掀起討論。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

台南小吃「8人只點1碗粥」 客不滿被說占位怒評一星

2023-03-05 10:21

超人氣

更多 >
「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統
銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同

銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同
墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國

墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國
有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中

有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中
詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金

詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金