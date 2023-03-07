變態SOP 韓國攝理教教主鄭明析選妃先看裸照

韓國邪教「攝理教」教主鄭明析，要求信徒稱呼自己是上帝和主。（翻攝自Netflix）

Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》3日順利開播，內容主軸為韓國宗教醜聞、揭發4名邪教教主的故事。不少受者勇敢在銀光幕前揭露遭「攝理教 」教主鄭明析性侵 內幕，其中陳姓台灣女子就透露，鄭明析偏好高挑、身材苗條，臉蛋標緻的「年輕新娘」，且都要先拍裸照或是影片供他選妃，該一套完整的SOP曝光，引發外界譁然。

「攝理教」教主鄭明析長年性侵女教徒，不只韓國，中國、澳洲 、香港等地，而台灣2011年也爆出百名台大、政大等高學歷女性受害。韓媒曾報導，一名陳姓台灣女子透露，1999年剛上大學時加入攝理教，短時間被選為教內「常青樹」的明星成員（高階信徒），得到與教主鄭明析近身相處的機會，而長青樹的成員雖以女性居多，但仍有不少長相俊俏的男性會被選入。

陳姓女大生表示，不是所有人都能進入常青樹，想進去除了要「受洗至少3年」「讀過3次聖經」「傳教給3個人」「得到教會高層認可」外，還必須滿足「高顏值」「身高至少要有170cm」2個關鍵條件，甚至要以「一生奉獻給上天（意即不可結婚）」「把教主當成新郎般服侍、愛慕」當成畢生之志。然而入選後，就會被主任級女牧師叫去拍性感照及裸照，包含私密處都被拍下，且該不恥行為高層卻聲稱是在表達對教主的愛慕和尊敬，而當時答應拍攝的女孩們也全都是自願，也有不少韓國女教徒們被拍裸體影片，統一上繳給教主欣賞。

對此，反攝理教的網站「出埃及記」就曾公開教會高層整理給鄭明析的「選妃花名冊」，除了詳細記錄女信徒們的基本資料外，還讓女孩們穿著清涼拍下各種性感照片，年齡層大約落在16至28歲不等。據悉，鄭明析選妃的SOP會先請各地的教會代表選出外貌優質的女性，再經過鄭明析過濾後，最後被選中的新娘才會被帶到聖殿，並以檢查身體的藉口性侵得逞，甚至洗腦信徒是彌賽亞，用反抗會遭到詛咒為由來控制女性的身心靈。