太魯閣國家公園推手 徐國士82歲辭世

太魯閣國家公園管理處首任處長徐國士於2月28日辭世，享壽82歲。(圖：太管處提供)

太魯閣國家公園管理處首任處長徐國士於2月28日辭世，享壽82歲。如今消息傳出，國家公園、生態保育學術界人士震驚且哀傷，太魯閣國家公園管理處的員工舊屬也感到不捨。

太管處表示，太魯閣國家公園從無到有，從初期多面向的擘畫，到成果逐一實現，徐國士居功厥偉，他在任期間為太魯閣奠定穩固的基礎，而後建設也在這基礎上延伸開展。

徐國士為緩解中橫公路增加的人潮與車流，一方面爭取推動中橫公路交通改善計畫，促成後來的九曲洞、燕子口人車分道；也開發布洛灣遊憩區，在太魯閣與天祥間增加一處遊憩據點，又可達到遊客分流的功效。

步道 系統的建立也是他在任期間著力甚深的工作，包括白楊步道、綠水步道及砂卡礑步道。希望民眾走進步道，認識國家公園，體驗自然之美，藉此激發大家珍愛自然之心。

徐國士卸任後，轉任國立東華大學籌設自然資源管理研究所，後又再出任國立台灣科學教育 館長，負責籌建新館，新館完成後再回任東華大學，直到退休 後，都持續推動台日保護區及海峽兩岸保護區的交流，其貢獻既深且廣。

太管處表示，對於與他一起工作的舊屬，或是他的學生、同事而言，最讓人印象深刻的還是他樂觀豪邁的性情，他愛交朋友，喜歡聊天，相處沒有距離、壓力，只要有他在的地方，就可以聽到他爽朗的笑聲，如今他的笑聲已成絕響，令人懷念。