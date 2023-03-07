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韓邪教主性侵百名台女 台大政大女生也受害 傳1輕生

台灣新聞組／台北7日電
韓國邪教「攝理教」教主鄭明析，要求信徒稱呼自己是上帝和主。（翻攝自Netflix）
韓國邪教「攝理教」教主鄭明析，要求信徒稱呼自己是上帝和主。（翻攝自Netflix）

Netflix韓國紀錄片《以神之名：信仰的背叛》重新披露韓國4名邪教教主駭人聽聞的故事，其中曾性侵韓國、馬來西亞多名教友的攝理教主鄭明析（本名鄭明錫），因2001年遭周刊爆料也曾在台灣染指上百名女大學生，遭台北地檢署分案偵辦，但鄭明析因人在境外，檢方於是以涉犯強制性交罪對他發布通緝，時效到2027年。另據台灣媒體報導，在1998年間，傳出台灣有女大生遭到鄭明析侵犯後輕生。

據了解，鄭明析遭檢方通緝，係因當初檢察官以強制性交罪嫌主動剪報偵辦後，曾傳喚證人到案說明，後來因鄭明析已離境傳喚無著，檢方於是在2003年6月間發布通緝，全案至今無人出面提告，北檢通緝時效則至2027年11月，只剩下4年半時間。

檢警調查，鄭明析曾兩次入台，一次在1990年間，另一次在2001年3月23日，化名「鄭明錫」入境，同年4月14日離境，期間行蹤成謎。檢警不排除當時不少女學生受害。

2001年間，周刊曾爆料鄭明析曾來台，以受到主的恩寵為由，挑選上百名包括台大、政大等名校在內的女大生，與自己共浴及發生性關係。事後台灣攝理教認為該報導指稱其為邪教並侵害鄭明析名譽權，於是在2016年對周刊提告。

另外，據媒體曾報導，1998年間，一名參加攝理教教會活動的政大女學生，疑似遭到鄭明析侵犯，走不出陰影，最終選擇結束自己的生命，當時檢警曾赴政大，試圖了解該名女學生受害的內情。

當時法官根據各國媒體報導，發現韓國1999年間曾有479名教徒聯名控告鄭明析涉嫌性侵，鄭男更因性侵多位韓國及馬來西亞教徒，最後遭判刑10年定讞並入監服刑，認為鄭明析有無利用宗教權勢性侵女教友與公共利益有關，且在台因類似案件遭檢方通緝，認定周刊報導並未侵害其名譽權，判決台灣攝理教敗訴。

通緝 性侵 攝理教

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