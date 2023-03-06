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外遇辯開房間「業務合作」 挑逗對話尺度大

記者王宏舜／台北6日電
一名智慧建築標章規劃師外遇販售多媒體顯示器的女業務，妻子提告求償60萬元，丈夫和小三否認性交，辯稱是因工作業務合作而共「巡視」飯店，台灣高等法院判丈夫和小三連帶賠償40萬元確定。（示意圖／ingimage）
一名智慧建築標章規劃師外遇販售多媒體顯示器的女業務，妻子提告求償60萬元，丈夫和小三否認性交，辯稱是因工作業務合作而共「巡視」飯店，台灣高等法院判丈夫和小三連帶賠償40萬元確定。（示意圖／ingimage）

一名智慧建築標章規劃師外遇販售多媒體顯示器的女業務，雙方不僅出遊，還在男方汐止住家附近的飯店「開房間」，小三擔憂「為什麼要在你家附近呢？」他答稱方便接送小孩。妻子提告求償60萬元，丈夫和小三否認性交，辯稱是因工作業務合作而共「巡視」飯店，一審判兩人賠償連帶賠償40萬元；雙方上訴，台灣高等法院駁回確定。

出軌的智慧建築標章規劃師2010年和妻子結婚，但妻子發現他不僅在2021年1月31日和小三到北投、陽明山約會，同年2月間還到處找飯店休息。妻子認為婚姻遭破壞、配偶權遭侵害，害她精神痛苦而罹患憂鬱症，因此依民法規定向丈夫、小三求償60萬元精神慰撫金。

丈夫否認外遇，表示和女業務的合照只是一般朋友出遊紀念，沒有逾越一般男女正常舉止，而他的個性大而化之，講話葷素不忌，對女業務常無節制地開玩笑。丈夫說，和女業務間工作有合作機會，因此會一起到各家飯店巡視環境，看看是否適合安裝產品。

遭告的兩人也搬出大法官解釋，聲稱憲法規範已由過往強調婚姻與家庭的制度性保障功能，變遷至重視以獨立個體為基礎的性自主決定權，配偶彼此間為相互獨立自主的個體，配偶權不應為他方獨占、使用，主張不應該賠償。

不過士林地方法院指司法院釋字第791號解釋仍肯認婚姻制度受憲法制度性保障，國家為維護婚姻，仍可以制定相關規範以約束配偶雙方履行忠誠義務，也沒排除藉相較刑罰較輕微的方式來制裁出軌者、第三人，判丈夫和小三須連帶賠償40萬元。

兩人不服，上訴高院。高院檢視兩人對話錄音，發現丈夫對小三說「等妳生日再射就好了，就當生日禮物啊。」「拿妳照片打手槍可以吧，我都可以每天來一炮的」而小三也有「可以N次，磨到破皮了，你一天可以幾次啊？」「你很壞，都學我。」等回覆，高院認為這些對話內容明顯超過開玩笑地尺度，而是有親密關係的男女間充滿挑逗、示愛的言談，兩人辯詞不可採。

高院指出，配偶一方不誠實，有足以破壞夫妻圓滿生活的行為，就是侵害配偶權的侵權行為人，不以「通姦」為限，而從丈夫和女業務的對話中，無從確認兩人是否共同入住飯店、發生性行為，但兩人聲稱討論飯店是「業務合作」，合議庭也不相信。

審酌智慧建築標章規劃師月薪8萬元，女業務月薪4萬元，再衡量兩人往來期間、行為態樣、密切程度，高院認為賠償遭背叛的人妻40萬合理；而妻子主張罹患憂鬱症要求再給付20萬的病歷不詳，此部分上訴也駁回。

高院 憂鬱症 大法官

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