我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在加州自己蓋房 可能比買便宜 省20萬元

寓意頗深？李克強告別提「人在幹天在看」 網熱議

曾文水庫蓄水跌破2成 只能撐21天 霧峰農田也喊渴

台灣新聞組／台北6日電
雲林主要水源湖山水庫的水位明顯下降，堤坡露出白色的石頭。（記者蔡維斌／攝影）
雲林主要水源湖山水庫的水位明顯下降，堤坡露出白色的石頭。（記者蔡維斌／攝影）

南部水情嚴峻，經濟部水利署最新統計，曾文水庫蓄水量直直落，昨日蓄水率跌破2成，只剩19.7％，供水天數僅餘21天；雲林縣主要水源湖山水庫上周還有51%蓄水率，目前只剩45%，水位不斷下降。中部農業用水也傳欠佳，台中霧峰1800公頃稻田試行輪灌。

本報系聯合報報導，湖山水庫水位不斷下降，湖面邊坡的石堤，較上方都呈現灰黑色，因水位降低，原本被水面覆蓋、石堤底部的白色石頭已出現，湖中部分沙洲也裸露，滿水時會自動溢水控制水位的溢水口，更整座露出。

湖山水庫管理中心主任李炎任指出，湖山水庫蓄水量可達5000萬噸，近來長時間無雨，致水量下降，目前尚可維持正常每天24萬噸的供水量，但若4、5月持續不下雨，到6月後恐將難以為繼，就會採取必要的減壓或限水措施。

農田水利署南投管理處霧峰站證實，霧峰有1800公頃農田試行輪灌，農田實施分區供水；若水情更嚴峻，未來輪灌時間級距拉長，現已規畫新鑿2至4口水井，增加水源應急。

台中市農業局長張敬昌說，將請霧峰區公所了解，協助農民爭取灌溉用水。台中市水利局表示，灌溉用水短缺可視為水情警訊，全民應節約用水未雨綢繆。

台北中國時報報導，水利署說，曾文水庫原本每天支援高雄用水20噸，現已停止；南化水庫持續支援台南、嘉義用水，加上擴大鑿井，除3月10日前11口抗旱水井將陸續供水，日供量4.7萬噸，高屏地區4月底前還有50口井加入供水，日供水13.6萬噸。

報導引述水利署南區水資源局指出，南化水庫供給台南大部分地區民生用水，蓄水率持續下探已達歷史第7低，5日蓄水量46.6％，較前年百年大旱少了305萬噸。

外界關切南科等科學、產業園區大廠用水，水利署說，業者已將生產排程每天節水10％，共體時艱；因1期稻作休耕，有信心不論已「減量供水」的台南或8日起「減壓供水」的高雄，4月底前都不會進入分區供水。

中南部水情吃緊，台中霧峰傳出有1800公頃稻田，因水源不足改採輪灌，當地議員李天...
中南部水情吃緊，台中霧峰傳出有1800公頃稻田，因水源不足改採輪灌，當地議員李天生出面關切，呼籲維持正常供水。（圖／議員李天生提供）

上一則

超重0.1公斤 羅嘉翎美公開賽失格

下一則

蛋價3周2度調漲 再漲3元飆史上新高

延伸閱讀

3月初測得積雪量 一世紀來最高

3月初測得積雪量 一世紀來最高
加州雖大雨綿綿 「解除乾旱」尚早 民眾仍須節約用水

加州雖大雨綿綿 「解除乾旱」尚早 民眾仍須節約用水
積雪厚2倍 暴風雨為加州解渴

積雪厚2倍 暴風雨為加州解渴
南部鑿井、減壓供水 陳其邁：已超前部署

南部鑿井、減壓供水 陳其邁：已超前部署

熱門新聞

高雄黃姓婦人和欒姓婦人各為李姓男子的小三和小四，4日黃婦和女兒堵住李和欒的去路，黃緊扯欒頭髮不放。（取材自社群「社會事新聞影音」）

62歲小三、56歲小四為他當街打架 75歲爺：我就風流

2023-03-04 20:18
5歲大的女童參加幼兒園戶外教學時，看到午餐有香腸和雞腿，脫口和同學的爸爸說「我有吃過香腸…吃過男生的」，一語洩出遭母親同居人猥褻惡夢。示意圖。（本報資料照片）

5歲女曝「吃過男生的香腸」驚動園長 母同居人判賠60萬

2023-03-02 02:10
網友質疑蔥油餅店老闆娘搓掉客人的百元鈔，再向客人拿錢，但是精神科醫師沈政男用慢速看影片，認為老闆娘不是故意的。圖／翻攝自臉書

蔥油餅老闆娘搓鈔風波 名醫批：很糟糕的公審與爆料文化

2023-03-05 12:18
人力銀行調查指出，台灣高達九成應屆畢業的社會新鮮人考慮赴海外求職，比例創10年新高。（聯合報資料照片）

台灣9成社會新鮮人 想赴海外求職 美國排第三

2023-03-01 02:27
美軍本月在肯亞參加軍演。（歐新社）

美最新民調：解放軍若犯台 支持制裁北京多於派地面部隊

2023-02-27 07:15
台南某小吃店碰到「8個人只點一碗粥」的消費糾紛，在網路上掀起討論。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

台南小吃「8人只點1碗粥」 客不滿被說占位怒評一星

2023-03-05 10:21

超人氣

更多 >
67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標

67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標
間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬

間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬
Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了

Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了
杭州男衝蘋果店高喊「加油華為」真相好尷尬

杭州男衝蘋果店高喊「加油華為」真相好尷尬
中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力

中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力