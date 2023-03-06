曾文水庫蓄水跌破2成 只能撐21天 霧峰農田也喊渴

雲林主要水源湖山水庫的水位明顯下降，堤坡露出白色的石頭。（記者蔡維斌／攝影）

南部水情嚴峻，經濟部水利署最新統計，曾文水庫蓄水量直直落，昨日蓄水率跌破2成，只剩19.7％，供水天數僅餘21天；雲林縣主要水源湖山水庫上周還有51%蓄水率，目前只剩45%，水位不斷下降。中部農業用水也傳欠佳，台中霧峰1800公頃稻田試行輪灌。

本報系聯合報報導，湖山水庫水位不斷下降，湖面邊坡的石堤，較上方都呈現灰黑色，因水位降低，原本被水面覆蓋、石堤底部的白色石頭已出現，湖中部分沙洲也裸露，滿水時會自動溢水控制水位的溢水口，更整座露出。

湖山水庫管理中心主任李炎任指出，湖山水庫蓄水量可達5000萬噸，近來長時間無雨，致水量下降，目前尚可維持正常每天24萬噸的供水量，但若4、5月持續不下雨，到6月後恐將難以為繼，就會採取必要的減壓或限水措施。

農田水利署南投管理處霧峰站證實，霧峰有1800公頃農田試行輪灌，農田實施分區供水；若水情更嚴峻，未來輪灌時間級距拉長，現已規畫新鑿2至4口水井，增加水源應急。

台中市農業局長張敬昌說，將請霧峰區公所了解，協助農民爭取灌溉用水。台中市水利局表示，灌溉用水短缺可視為水情警訊，全民應節約用水未雨綢繆。

台北中國時報報導，水利署說，曾文水庫原本每天支援高雄用水20噸，現已停止；南化水庫持續支援台南、嘉義用水，加上擴大鑿井，除3月10日前11口抗旱水井將陸續供水，日供量4.7萬噸，高屏地區4月底前還有50口井加入供水，日供水13.6萬噸。

報導引述水利署南區水資源局指出，南化水庫供給台南大部分地區民生用水，蓄水率持續下探已達歷史第7低，5日蓄水量46.6％，較前年百年大旱少了305萬噸。

外界關切南科等科學、產業園區大廠用水，水利署說，業者已將生產排程每天節水10％，共體時艱；因1期稻作休耕，有信心不論已「減量供水」的台南或8日起「減壓供水」的高雄，4月底前都不會進入分區供水。