我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在加州自己蓋房 可能比買便宜 省20萬元

寓意頗深？李克強告別提「人在幹天在看」 網熱議

有錢也吃不到 「蚵仔煎可能沒加蛋」

台灣新聞組／台北6日電

農委會宣稱，目前每日雞蛋產量近11.2萬箱、約2240萬顆蛋，單日缺口僅50萬到80萬顆，但中部以北民眾至少半個月以上鮮少在貨架上看過雞蛋蹤影，民眾哀嘆現在是有錢也買不到蛋，質疑究竟每天2000多萬顆雞蛋都到哪去了？

台北市遼寧夜市勝利號蚵仔煎昨貼出公告，指「本攤將斷蛋，周一起蚵仔煎可能沒加蛋」，蛋煎、蛋花湯等品項要無限期停賣；日月潭紅茶觀光工廠「Hohocha喝喝茶」最受歡迎的茶葉蛋，也採限購兩顆，業者還透過粉專指「希望這一波蛋蛋的哀愁能夠早日結束」。

但不是僅日缺最多80萬顆蛋，為何民眾實際感受落差如此大？中華民國蛋品行銷發展協會理事長高傳謨說，最近就算加價調蛋也困難，而他調的蛋都以供給契約客戶優先，「不然客戶跑掉怎麼辦？」如飯店、餐廳、醫院等，市場雜糧行、小蛋行若沒必要，會盡量勸退。

台中養雞協會理事長陳佑澈也說，雞蛋加工、食品、餐飲拿走最多雞蛋，因通路業者與廠商都有契約關係，簽約不交出東西會罰錢，因此若有蛋，會優先交給簽約通路。此外，大部分雞蛋產地在中南部，北部是消費地，但南北產地蛋價相同，供貨短缺下，誰要犧牲運費？當然南部相對易買。

中華民國蛋價委員會執行長陳進丁則說，缺蛋也引發民眾搶購心態，「蛋到哪去了？跑到部分民眾家裡了」。不時有新竹以北民眾開著卡車或小貨車到產區高價搶蛋，導致很多通路都無蛋可賣，他呼籲民眾勿囤蛋。陳進丁也說，過去曾有衛生紙或口罩之亂等，但這些物資可快速量產，雞蛋沒辦法。

農委會畜牧處副處長江文全說，為解決短期需求，農委會本月會陸續進口500萬顆澳洲蛋應急。不過，外界批評，目前僅到貨一批36萬顆雞蛋，緩不濟急，且數量少到連補足單日缺口都不夠，根本遠遠不足應急。

雞蛋 中華民國 澳洲

上一則

黑白集／醫院只拚智慧化 難進百大

下一則

新聞評論／本命區黑金漫天 賴清德如何續命

延伸閱讀

中國兩會「台灣省人大代表」：統一後缺蛋可靠大陸解決

中國兩會「台灣省人大代表」：統一後缺蛋可靠大陸解決
禽流感雖趨緩 蛋價居高不下

禽流感雖趨緩 蛋價居高不下
全球蛋荒 2大主因讓蛋價更飆漲

全球蛋荒 2大主因讓蛋價更飆漲
台蛋荒「每天吃蛋」？炎亞綸道歉：缺同理心

台蛋荒「每天吃蛋」？炎亞綸道歉：缺同理心

熱門新聞

高雄黃姓婦人和欒姓婦人各為李姓男子的小三和小四，4日黃婦和女兒堵住李和欒的去路，黃緊扯欒頭髮不放。（取材自社群「社會事新聞影音」）

62歲小三、56歲小四為他當街打架 75歲爺：我就風流

2023-03-04 20:18
5歲大的女童參加幼兒園戶外教學時，看到午餐有香腸和雞腿，脫口和同學的爸爸說「我有吃過香腸…吃過男生的」，一語洩出遭母親同居人猥褻惡夢。示意圖。（本報資料照片）

5歲女曝「吃過男生的香腸」驚動園長 母同居人判賠60萬

2023-03-02 02:10
網友質疑蔥油餅店老闆娘搓掉客人的百元鈔，再向客人拿錢，但是精神科醫師沈政男用慢速看影片，認為老闆娘不是故意的。圖／翻攝自臉書

蔥油餅老闆娘搓鈔風波 名醫批：很糟糕的公審與爆料文化

2023-03-05 12:18
人力銀行調查指出，台灣高達九成應屆畢業的社會新鮮人考慮赴海外求職，比例創10年新高。（聯合報資料照片）

台灣9成社會新鮮人 想赴海外求職 美國排第三

2023-03-01 02:27
美軍本月在肯亞參加軍演。（歐新社）

美最新民調：解放軍若犯台 支持制裁北京多於派地面部隊

2023-02-27 07:15
台南某小吃店碰到「8個人只點一碗粥」的消費糾紛，在網路上掀起討論。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

台南小吃「8人只點1碗粥」 客不滿被說占位怒評一星

2023-03-05 10:21

超人氣

更多 >
67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標

67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標
間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬

間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬
Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了

Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了
杭州男衝蘋果店高喊「加油華為」真相好尷尬

杭州男衝蘋果店高喊「加油華為」真相好尷尬
中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力

中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力