有錢也吃不到 「蚵仔煎可能沒加蛋」

農委會宣稱，目前每日雞蛋 產量近11.2萬箱、約2240萬顆蛋，單日缺口僅50萬到80萬顆，但中部以北民眾至少半個月以上鮮少在貨架上看過雞蛋蹤影，民眾哀嘆現在是有錢也買不到蛋，質疑究竟每天2000多萬顆雞蛋都到哪去了？

台北市遼寧夜市勝利號蚵仔煎昨貼出公告，指「本攤將斷蛋，周一起蚵仔煎可能沒加蛋」，蛋煎、蛋花湯等品項要無限期停賣；日月潭紅茶觀光工廠「Hohocha喝喝茶」最受歡迎的茶葉蛋，也採限購兩顆，業者還透過粉專指「希望這一波蛋蛋的哀愁能夠早日結束」。

但不是僅日缺最多80萬顆蛋，為何民眾實際感受落差如此大？中華民國 蛋品行銷發展協會理事長高傳謨說，最近就算加價調蛋也困難，而他調的蛋都以供給契約客戶優先，「不然客戶跑掉怎麼辦？」如飯店、餐廳、醫院等，市場雜糧行、小蛋行若沒必要，會盡量勸退。

台中養雞協會理事長陳佑澈也說，雞蛋加工、食品、餐飲拿走最多雞蛋，因通路業者與廠商都有契約關係，簽約不交出東西會罰錢，因此若有蛋，會優先交給簽約通路。此外，大部分雞蛋產地在中南部，北部是消費地，但南北產地蛋價相同，供貨短缺下，誰要犧牲運費？當然南部相對易買。

中華民國蛋價委員會執行長陳進丁則說，缺蛋也引發民眾搶購心態，「蛋到哪去了？跑到部分民眾家裡了」。不時有新竹以北民眾開著卡車或小貨車到產區高價搶蛋，導致很多通路都無蛋可賣，他呼籲民眾勿囤蛋。陳進丁也說，過去曾有衛生紙或口罩之亂等，但這些物資可快速量產，雞蛋沒辦法。

農委會畜牧處副處長江文全說，為解決短期需求，農委會本月會陸續進口500萬顆澳洲 蛋應急。不過，外界批評，目前僅到貨一批36萬顆雞蛋，緩不濟急，且數量少到連補足單日缺口都不夠，根本遠遠不足應急。