黑白集／醫院只拚智慧化 難進百大

美國新聞周刊最新全球最佳醫院排行，評比全球2300多家醫院，列出前250名。台灣只有龍頭台大醫院以第249名吊車尾，差點全軍覆沒。

台大醫院以成為世界一流大學醫院為目標，面對排名，有點難堪，院長頗表不服，強調台灣醫療技術及服務水準，怎麼可能比日本 、南韓 還差？醫界也發出不平聲音，認為台灣應有更多醫院進入排名，甚至應該排進前百大。

提到「世界百大」，讓人想到世界大學排名，台灣砸重金努力擠百大，但只有台大在部分榜上起伏，其他頂大都在百大之外浮沉。如果醫院也要搶「世界百大」，軍備競賽將從國內廝殺變成世界戰爭，偏鄉與弱勢恐怕更要成為醫療棄兒。

其實衛福部每年都進行醫院評鑑，這幾年更以智慧化為重心。新聞周刊去年的「全球智慧醫院」評比，台中榮總是台灣唯一入選前300強，名列254名。今年1月，中國附醫也宣布榮登美國醫療資訊暨管理系統協會認證的世界前三智慧醫院。看來醫院光有智慧，百大不認。

專家提醒，醫院應更重視病人感受與體驗。但「視病猶親」本是台灣醫界重要傳承，「以病人為中心」也是核心價值，近年卻備受醫療產業化和醫病糾紛的衝擊。而即使能擠進百大，光是看病掛號必須搶黃牛票，這種體驗就令醫病都感痛心。(轉載自聯合報)