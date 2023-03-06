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補給停航1個月 馬祖士兵沙灘留言求救：伙房都沒肉

記者李成蔭、林媛玲、袁志豪、洪哲政／台北6日電
有陳姓民眾目擊疑似外島駐軍在沙灘上寫下「馬防部伙房都沒肉，肚子餓只能吃罐頭」、「馬防部伙房主菜都是白飯」、「不要罐頭」等「求救」字樣。（取材自臉書）
有陳姓民眾目擊疑似外島駐軍在沙灘上寫下「馬防部伙房都沒肉，肚子餓只能吃罐頭」、「馬防部伙房主菜都是白飯」、「不要罐頭」等「求救」字樣。（取材自臉書）

離島長期靠補給船運送物資，昨又傳出馬祖補給船已一個月沒開，影響軍隊伙食，當地阿兵哥在海邊沙灘寫「伙房都沒肉，肚子餓就吃罐頭泡麵」悲催字句。當地民眾也感嘆，「別人缺蛋，我們什麼都缺」。莒光鄉長陳樂禮證實因業者考量成本停駛部分船班，盼中央能協助解決。

陸軍司令部昨晚表示，馬祖莒光的軍租運補船近兩日維修，加上莒光鄉近期確實缺乏肉類，部隊已食用兩天罐頭食品。今天運補船就會恢復船班，由馬防部指揮官陳文星親督，將優先載運冷凍肉類補給前線。

署名「馬祖阿兵哥」向爆料公社指，馬祖是「被斷糧的馬祖，國防部放棄的外島」，補給船一個月沒開，只能吃白飯配泡麵，「為什麼別人都能協調C130幫忙，那我們呢？」有網友指「當年死守的島嶼，彷彿被現今執政黨拋棄」、「不用對岸打，政府就先搞垮自己了」。

住在西莒島的陳先生指，昨午到金環港沙灘發現有「馬防部主食是白飯」、「肚子餓都吃罐頭泡麵」及「不要罐頭」等字句，平日常有阿兵哥到此運動，應是留下求救的訊息。他感嘆，除軍隊糧食短缺，居民也面臨相同窘境，「別人缺蛋，我們什麼都缺」。

當地民眾指出，莒光鄉民眾物資船與軍方物資船為同一艘，阿兵哥已吃了超過一周罐頭，島上民眾也受影響，餐廳等相關業者貨源都快「見底」，相當著急，去年停過一次，這次特別久，聽說是有船班故障導致。

立委馬文君臉書發文指，除非天候因素，否則船公司怎可不運補，船壞了也有飛機，在台海已情勢險峻，若還要前線軍人以爆料方式求救，怎能讓家長放心孩子兵役延長，如何從軍報國？要求國防部調查。

莒光鄉長陳樂禮證實，因業者考量航運成本，過去有四艘貨輪現在只剩兩艘，原本希望縣府協助物資送至南竿再轉乘至莒光，但又是一筆經費，鄉內沒有財源，縣府無法完全補貼，相關航權由交通部航港局管理，希望中央不要只補貼客輪，也要補貼貨輪，才能解決物資運送問題。

國防部 臉書

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