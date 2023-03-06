輪型戰車高逾4公尺 隱蔽不足陸軍反對投產

圖為「獵豹專案」輪型戰車載台外殼，採用雲豹甲車延伸型Ｍ2車體。（取材自屏科大複合材料與輕結構實驗室研究報告）

國防部 軍備局以「獵豹專案」為名，將在年底前完成兩輛105公厘輪型戰車原型車，戰術測試性能業獲國防部高層肯定，此案在國安會密切關注下，希望在蔡總統任內研發完成並投產。但因兩輛原型車車高超過四公尺，超過台灣道路橋梁高度限高，陸軍兵監單位裝甲兵訓練指揮部以不符需求為由，堅持反對今年投產。

因應裝訓部態度，軍備局已打消今年搶先投產計畫，將再以基金支應，自行研製第三輛樣車，希望能符合陸軍需求，繼續建案執行小批量後續作戰測評（FOT），目標在2025年量產。

耗資7億6000多萬元台幣（約2500萬美元）的105公厘輪型戰車研製案，規畫2018年至2023年完成武器系統整合、初期作戰測評，研製兩輛原型車。網友暱稱此案為「黑熊戰車」。

據了解，國安會密切關注研發案，曾要求務必要在蔡總統任內研發完成投產，目前105戰車砲塔已安裝在雲豹二型車底盤上，經過研發測評，已驗證射擊精準度及穩定性都高於要求標準，國防部高層視導後表示滿意，全案朝向原型車在今年9月台北國際航太 暨國防工業展亮相。

105公厘輪型戰車是國防部軍備副部長王信龍擔任陸軍司令任內，依步兵訓練指揮部構想，以「輪型105公厘戰砲甲車」為名，提出作戰需求並函軍備局實施科研，用途主要在隨伴CM33/34八輪甲車作戰，提供密接火力支援；海軍陸戰隊也有意採購，用以取代鈍重的CM11與M60A三主力戰車。

此案一度研議改稱「火力支援車」，最後由國防部前部長嚴德發拍板改稱為「輪型戰車」，並將負責建案兵監，由步兵訓練指揮部移交給裝甲兵訓練指揮部。

但陸軍傳出，兵監裝甲兵訓練部認為原來整規書提出輪型戰車樣車高度需求太高，測評時也發現視覺上太高大，將造成車輛隱蔽性不足，衍生敵人偵搜及敵火砲攻擊面積過大等疑慮，堅持不同意在今年投注量產。軍備局已完成降低高度版本的3D設計及實體模型，將在近期召集裝訓部等相關單位研討確認。

軍備局表示，目前完成測試的兩輛105公厘輪型戰車原型車，開發建案時雖無在2023年投產目標，但透過樣車測試，已取得重要測評數據，目前計畫由第209廠降低全車高度，中科院配合重新設計砲塔降低高度及減重 ，希望達到降低高度目標，在獵豹專案完成兩輛樣車研發告一段落後，將再自行以基金支付，研發第三輛原型車，並在2025年完成小批量生產。