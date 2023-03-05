過勞之島？台年均總工時全球第4

根據勞動部統計，台灣勞工 在2021年的平均年總工時為2000小時，創歷年最低紀錄，推測是受疫情 影響，不少企業實施減班休息（無薪假）之故。不過，即便平均年總工時大幅縮短，台灣仍位居全球第4高。

新冠疫情爆發前的2019年，台灣勞工年均總工時為2027小時，排名世界第五高，前4名國家分別為新加坡、哥倫比亞、墨西哥、哥斯大黎加。而最常被拿來和台灣比較的南韓，年均總工時為1967小時，排名全球第7，日本平均年總工時則為1644小時，名次遠在20名外。

疫情爆發後的2020年，台灣年均總工時縮短6小時，降為2021小時，2021年更一口氣降至2000小時，比前1年又縮短20小時。勞動部勞動條件司司長黃維琛推測，主要是受疫情影響的關係。但儘管台灣勞工平均年總工時近年有下修情況，因降幅有限，以致總工時仍在全球前5名行列，台灣仍被外界批評是「過勞之島」。

黃維琛則解釋，只看年平均總工時，無法真正掌握勞工的實際工時全貌。平均年工時包括全時跟部分工時，但國人傾向選擇全時工作，部分工時勞工占比僅3.6%，相較日本部分工時勞工占2成多、南韓也有1成多，可把整體年均總工時拉低。

黃維琛說，若以2021年全時勞工每周經常工時做比較，台灣為41.6小時，低於南韓的43.9小時、日本的42.5小時；每周經常工時超過50小時的比率，台灣也僅4.%多。

另外，歐美國家部分企業紛紛投入實驗「周休 3日」的可行性，初步成效顯著，不僅公司收益反增，員工疲倦、壓力和離職情況也下降。對於台灣有沒有可能也「周休3日」？勞團認為，恐須先從落實周休2日做起，目前仍有2成企業僅周休1日。勞團也說，台灣雖離周休3日還很遠，但建議政府可仿傚西班牙，由政府補助部分企業試辦。