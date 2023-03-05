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全球最佳醫院評比 台大排名第249

記者沈能元／台北5日電
台大醫院擠進全球最佳醫院250強，院長吳明賢表示，依台灣醫療技術及服務水準，不應只有台大進入。（記者曾原信／攝影）
台大醫院擠進全球最佳醫院250強，院長吳明賢表示，依台灣醫療技術及服務水準，不應只有台大進入。（記者曾原信／攝影）

根據美國新聞周刊（Newsweek）公布最新「全球最佳醫院」，今年首度納入台灣醫院評比，台大醫院在全球受評比的2300多家醫院中，排名第249名，全台最優；該評比也列出當地排名，台灣共35家醫院上榜，台北榮總則位居全台第二。台大醫院、台北榮總都說，依台灣醫療水準，應有更多醫院進入排名，醫院排名也不應這麼後面，甚至應排進前百大。

該周刊評比主要指標：國際、當地醫院同儕評比占54%，其中當地醫院占49%，國際醫療機構為5%；品質指標則占29%；另病人感受則占17%，其中病人就醫經驗占14.5%，醫院有無提供可驗證的標準化問卷評估病人功能性、生活品質等，占2.5%。

台大醫院首次評比雖擠進全球第250強之內，但院長吳明賢表示，依台灣醫療技術及服務水準，「怎麼可能比日本、南韓還差」，他認為不應該只有台大進入前250名。由於同儕評比分數達54%，他表示，台大應是受台灣醫療同僚的肯定；外部評比可視為對醫院的健康檢查，台大的目標是成為世界一流的大學醫院。

台北榮總院長陳威明說，他不認為台大醫院、台北榮總在全球排名只在300名內，應表現更好才是。台北榮總一直努力做好照顧病人的工作，以病人為中心，讓就醫環境更溫暖。

這次評比僅公布全球前250強，但有另公布當地排名，在台灣420家醫院中，有35家上榜，其中北部最多，占16家；前10名則為台大、台北榮總、高雄長庚、成大、中國醫藥大學附設醫院、林口長庚、台北長庚、台中榮總、國泰醫院、高雄榮總。

今年是美國新聞周刊與全球數據公司Statista連續第5年公布全球最佳醫院評比，被評比的28個國家及地區，包括美、加、德、日、韓、法及台灣等。

根據評比，全球排行前5名醫院則是美國梅約診所、美國克利夫蘭醫學中心、美國麻省總醫院、美國約翰霍普金斯醫院與加拿大多倫多全科醫院。

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