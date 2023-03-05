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逃亡毒鴛鴦謊報堂兄堂姊走天涯 警一眼識破

記者古和純／高雄5日電
黃男與林女為夫妻身分，假借他人身分證交予警方查驗。（記者古和純／翻攝）
黃男與林女為夫妻身分，假借他人身分證交予警方查驗。（記者古和純／翻攝）

日前深夜高雄市美濃區有一對騎車雙載男女直闖紅燈，正好有警員發現隨即上前攔查，但兩人分別謊報身分，警員一看年紀、外貌實在「差很大」即遭識破，且兩人對於行蹤交代不明，經查證這對男女分別判刑在逃的毒品通緝犯，沒想到竟因闖紅燈栽在細心警員的手中，兩人訊後均移送橋頭地檢署歸案。

旗山分局龍肚派出所警員宋子弘前天深夜11時30分，在美濃區泰安、美興路口，直擊44歲黃姓男子騎車載著妻子40歲林姓女子直闖紅燈，由於違規事實確鑿，立即趨前攔查取締，竟意外查獲因通緝亡命天涯的這對毒鴛鴦。

「你幾年次？」經警員盤查，黃男先拿出小自己10歲妻子胞弟的身分證號，一經資料庫照片比對，警員一看吃驚根本就不像眼前黃男，他竟辯稱「人家也說我差很多」是因肝病因素，才比實際年齡看來蒼老；而林女則是用自己堂姐的身分證號謊報，一經比對，同樣與資料庫長相迥異，更何況黃、林辯稱他們是相差12歲的堂姐弟，而實際上，兩人是僅差4歲男大女小的夫妻關係。

由於，資料庫中戶籍地遠在雲林縣西螺鎮，宋子弘1問為何會來高雄美濃時，兩人支吾其詞語焉不詳，遂將2人暫時留置做進一步真實身分比對，警細心複查，原來黃是被判12年徒刑的毒品通緝犯；其妻林女同樣因毒品案判刑3個月在逃；實際戶籍地在岡山區，因通緝身分兩人根本不敢返家，只能滯留在美濃區四處躲藏打零工度日，沒想到竟因闖紅燈被警員查獲，僅管異想天開以謊報身分企圖矇騙過關，法網恢恢兩人最終得被移送橋頭地檢署歸案。

通緝 毒品 法網

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