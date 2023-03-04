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半套店宣傳「2人4手」吸客 北市警突襲搜索查辦17人

記者李隆揆／台北即時報導
業者在網路上張貼女子清涼照吸引尋芳客從事半套性交易。（記者李隆揆／翻攝）
業者在網路上張貼女子清涼照吸引尋芳客從事半套性交易。（記者李隆揆／翻攝）

台北市一處商辦大樓地下室暗藏春色，業者在網路上張貼女子清涼照吸引尋芳客從事半套性交易，還主打特別服務「2人4手」吸客，警方近日上門搜索，當場查獲負責人、員工、女服務生等17人，查扣不法所得7萬餘元台幣（約2266美元），詢後依法送辦。

警方調查，該半套店負責人約於今年初承租中山區遼寧街一處商辦大樓地下一樓，以夜店風裝潢，上網張貼女服務生的清涼照吸客，店內女服務生以每次2700至3600元台幣（約87到117美元）價格與尋芳客從事半套性交易，店家還主打特別服務「2人4手」刺激消費，每次費用即是兩名女服務生的價格加總。

業者在網路上張貼女子清涼照吸引尋芳客從事半套性交易。（記者李隆揆／翻攝）
業者在網路上張貼女子清涼照吸引尋芳客從事半套性交易。（記者李隆揆／翻攝）

轄區中山分局獲報後展開蒐證，3月2日晚間8時許集結警力上門搜索，當場查獲現場負責人26歲周姓男子、1名員工、6名男客及9名女服務生，其中包含8名本國籍女子及1名越南籍女子，年紀約20至30歲，另查扣不法所得7萬餘元台幣、帳冊、監視器等證物。

警方表示，全案詢後依妨害風化罪嫌將負責人、員工移送台北地檢署偵辦，另依社會秩序維護法裁罰男客及女服務生；警方將強力掃蕩暗營色情交易的行為，呼籲色情業者勿心存僥倖，以身試法。

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