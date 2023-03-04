62歲小三、56歲小四為他當街打架 75歲爺：我就風流

高雄黃姓婦人和欒姓婦人各為李姓男子的小三和小四，4日黃婦和女兒堵住李和欒的去路，黃緊扯欒頭髮不放。（取材自社群「社會事新聞影音」）

台灣一名62歲黃姓婦人和一名56歲欒姓婦人，日前在高雄路邊起口角，黃緊抓欒的頭髮不放，黃的女兒在場幫腔，75歲的李姓男子在旁觀看，警方獲報趕抵，朝黃噴辣椒水，她才鬆手；警方事後調查，黃、欒是李的小三和小四，因吃醋才當街上演「八點檔」戲碼。

警方調查，李姓男子雖已高齡75歲，但年輕時卻享有齊人之福，搞婚外情和黃婦產下一女，後又和欒姓婦人有曖昧關係，小三和小四彼此均知對方身分，因爭風吃醋早看對方不順眼。

台北時間4日晚間7時許，黃婦帶著33歲的女兒，在建德路和建昌路堵住李男和欒婦的去路，雙方發生口角，黃和欒打了起來，互相扯髮，黃的女兒在場幫腔，李勸架不成，無奈在場觀看。

高雄黃姓婦人和欒姓婦人各為李姓男子的小三和小四，4日黃婦和女兒堵住李和欒的去路，黃緊扯欒頭髮不放，直到警方趕抵噴辣椒水才鬆手。（取材自社群「社會事新聞影音」）

黃、欒兩人當街上演「八點檔」戲碼，轄區警方獲報趕抵，黃仍緊抓欒婦的頭髮不放，李見警方趕來急喊「救命啊，快點來」，警方見黃不肯放手，拿出辣椒水朝黃噴灑，黃的女兒見狀趨前幫母親，遭警方喝斥「趴下、後退」，黃的女兒解釋「不要打我媽，我在這裡陪她而已」，隨後還急call丈夫前來相助。

警方緊急叫線上警網支援，控制現場後，因黃、欒兩人手腳和頭部挫傷，先送將兩人送醫治療。

高雄黃姓婦人和欒姓婦人各為李姓男子的小三和小四，4日黃婦和女兒堵住李和欒的去路，黃緊扯欒頭髮不放，李男在旁觀看（右），直到警方趕抵噴辣椒水才鬆手。（取材自社群「社會事新聞影音」）

警方事後調查，黃婦和欒婦是李男的小三和小四，因彼此爭風吃醋，早已互看不順眼，才當街打了起來，雖雙方互不提告，警方仍依違反社會秩序維護法第87條第1項第2款，可處1萬8000元台幣（約583美元）以下罰鍰，將黃、欒兩人移請高雄地院簡易庭裁處。

李姓男子道歉說，兩女都沒錯，都是他不對，但對風流韻事，他也坦然地說，「沒辦法，我就風流一生嘛」。