我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加勁球得主中獎20.4億 為何現金只拿9.97億

「搶救雷恩大兵」男星湯姆賽斯摩過世 享壽61歲

台4措施掃「行人地獄」惡名 學者：講了數十年

記者林縉明、周湘芸／台北4日電
台灣交通事故多，行人死傷在斑馬線時有所聞，甚至被外媒評為「行人地獄」。（記者林俊良／攝影）
台灣交通事故多，行人死傷在斑馬線時有所聞，甚至被外媒評為「行人地獄」。（記者林俊良／攝影）

為洗刷「行人地獄」惡名，交通部長王國材表示，將祭出改善校園周邊道路環境、加強不禮讓行人的駕駛取締、清除騎樓及人行道障礙、補助人行道設施改善等四大措施，也會做年度評鑑，還給行人安全的空間。不過交通學者提醒，交通工程改善首要整合中央地方，行政、工程及執法面也應環環相扣，如何要求相關單位落實是難題。

去年底台中公車撞上正在過馬路的行人，造成母嬰雙亡的悲劇，也引發行人地獄的討論。王國材表示，交通部現在對於行人安全改善有提計畫，首先在校園部分，約有400多所學校周邊環境較差、要做整理，會跟縣市政府合作。

執法部分，王國材說，對於不遵守禮讓行人駕駛，已跟警政署討論，接下來會進行一波宣導跟執法。既有行人環境做的不好或沒有行人設施部分，會透過工程補助方式進行。

針對人行道跟騎樓被占用，王國材表示，會透過道安會報，加強清除行人障礙，也會做年度評鑑，還給行人安全空間。至於修法後限縮車輛違停檢舉項目，王國材說，若是因此造成行人危險，交通部會持續檢討。

台大土木研究所交通組教授許添本表示，人行道、校園周邊改善已經講數十年，現在還提出，就代表過去做得不夠好，中央、地方各單位整合很重要，例如市區道路歸營建署管轄，其他道路歸交通部，地方的立體化、阻隔式交通工程由工務局負責，標誌、標線則由交通局畫設，若要將道路環境改善做到位，首要應整合各單位工作，避免多頭馬車。

他也提到，學生回家的路絕非校園周邊兩、三條道路，可參考國外經驗，以校園外300公尺道路全面改善。此外，除了硬體改善，透過執法等手段改變民眾用路觀念也很重要。

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄表示，改善校園周邊道路環境、加強不禮讓行人的駕駛取締、清除騎樓及人行道障礙、補助人行道設施改善等措施都不是交通部所管轄權責，如何要求相關單位配合、落實是一大難題。政府機關也應從法規制度面盤點長期規畫，避免改善不到位。

上一則

台南正副議長涉賄 藍提當選無效之訴

下一則

修全動法 府院「無限期暫緩」國防部公告14天下架

延伸閱讀

遭華埠危樓波及 鄰店停業 租客：月租3500元 維護卻草率

遭華埠危樓波及 鄰店停業 租客：月租3500元 維護卻草率
耗時近6年…法拉盛、貝賽防洪升級竣工

耗時近6年…法拉盛、貝賽防洪升級竣工
北北基桃、中彰投、南高屏 台3生活圈 擬推交通月票

北北基桃、中彰投、南高屏 台3生活圈 擬推交通月票
觀察站／政治因素阻陸客 敵意螺旋何時解

觀察站／政治因素阻陸客 敵意螺旋何時解

熱門新聞

一名40歲多上班族因為對藥物過敏，注射二劑高端疫苗，要赴美出境時，才發現入境美國需打滿兩劑國際認可的新冠疫苗才不用居隔離七天。圖為台北榮總開打高端疫苗資料照片。（記者邱德祥／攝影）

來美被攔 台灣打高端疫苗民眾現「補打潮」

2023-02-25 19:57
人力銀行調查指出，台灣高達九成應屆畢業的社會新鮮人考慮赴海外求職，比例創10年新高。（聯合報資料照片）

台灣9成社會新鮮人 想赴海外求職 美國排第三

2023-03-01 02:27
美軍本月在肯亞參加軍演。（歐新社）

美最新民調：解放軍若犯台 支持制裁北京多於派地面部隊

2023-02-27 07:15
健保署長石崇良推動修法廢除停復保制，可望2025上路。(本報資料照片)

在台灣設籍人住國外 必須持續繳健保費 最快2025年上路

2023-02-22 02:29
李明川常在臉書分享自己新家。 （取材自李明川臉書）

台知名造型師李明川秀「無敵山景」千萬豪宅 裝潢曝光

2023-02-25 21:28
5歲大的女童參加幼兒園戶外教學時，看到午餐有香腸和雞腿，脫口和同學的爸爸說「我有吃過香腸…吃過男生的」，一語洩出遭母親同居人猥褻惡夢。示意圖。（本報資料照片）

5歲女曝「吃過男生的香腸」驚動園長 母同居人判賠60萬

2023-03-02 02:10

超人氣

更多 >
紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義

紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義
蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」
想靠兒養老 不如寄希望在這兩檔股子股孫

想靠兒養老 不如寄希望在這兩檔股子股孫
冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行

冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行
蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠

蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠