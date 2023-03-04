台4措施掃「行人地獄」惡名 學者：講了數十年

台灣交通事故多，行人死傷在斑馬線時有所聞，甚至被外媒評為「行人地獄」。（記者林俊良／攝影）

為洗刷「行人地獄」惡名，交通部長王國材表示，將祭出改善校園周邊道路環境、加強不禮讓行人的駕駛取締、清除騎樓及人行道障礙、補助人行道設施改善等四大措施，也會做年度評鑑，還給行人安全的空間。不過交通學者提醒，交通工程改善首要整合中央地方，行政、工程及執法面也應環環相扣，如何要求相關單位落實是難題。

去年底台中公車撞上正在過馬路的行人，造成母嬰雙亡的悲劇，也引發行人地獄的討論。王國材表示，交通部現在對於行人安全改善有提計畫，首先在校園部分，約有400多所學校周邊環境較差、要做整理，會跟縣市政府合作。

執法部分，王國材說，對於不遵守禮讓行人駕駛，已跟警政署討論，接下來會進行一波宣導跟執法。既有行人環境做的不好或沒有行人設施部分，會透過工程補助方式進行。

針對人行道跟騎樓被占用，王國材表示，會透過道安會報，加強清除行人障礙，也會做年度評鑑，還給行人安全空間。至於修法後限縮車輛違停檢舉項目，王國材說，若是因此造成行人危險，交通部會持續檢討。

台大土木研究所交通組教授許添本表示，人行道、校園周邊改善已經講數十年，現在還提出，就代表過去做得不夠好，中央、地方各單位整合很重要，例如市區道路歸營建署管轄，其他道路歸交通部，地方的立體化、阻隔式交通工程由工務局負責，標誌、標線則由交通局畫設，若要將道路環境改善做到位，首要應整合各單位工作，避免多頭馬車。

他也提到，學生回家的路絕非校園周邊兩、三條道路，可參考國外經驗，以校園外300公尺道路全面改善。此外，除了硬體改善，透過執法等手段改變民眾用路觀念也很重要。

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄表示，改善校園周邊道路環境、加強不禮讓行人的駕駛取締、清除騎樓及人行道障礙、補助人行道設施改善等措施都不是交通部所管轄權責，如何要求相關單位配合、落實是一大難題。政府機關也應從法規制度面盤點長期規畫，避免改善不到位。