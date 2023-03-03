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台灣健保砍太凶 阿茲海默藥價降三成 藥廠嗆出走

記者沈能元、邱宜君／台北3日電
阿茲海默症藥物「憶必佳膜衣錠」，健保藥價遭砍近三成，藥廠揚言退出台灣市場。（本報資料照片）
阿茲海默症藥物「憶必佳膜衣錠」，健保藥價遭砍近三成，藥廠揚言退出台灣市場。（本報資料照片）

衛福部健保署今年調整5511項藥價，其中5475項調降、36項調升。此次藥價被砍最凶的是用於治療阿茲海默症的「憶必佳膜衣錠」，從一顆要價8.9元降為6.3元，降幅近三成。台灣近半數阿茲海默症患者都有使用該藥品，藥廠不滿健保大幅砍價，揚言退出台灣市場。

健保署調降5475項藥品，前三大類依序為心臟血管用藥、神經系統用藥及全身性抗感染劑，以神經系統用藥於治療阿茲海默症的「憶必佳膜衣錠」降幅最多。調升幅度最多的則是治療菌血症的「立妥適膜衣錠」，從每顆464元調升為575元，漲幅二成四。

健保署醫審及藥材組長黃育文說，憶必佳膜衣錠砍最多，有二大原因，該藥品收載健保已超過15年且過專利期，現在也有學名藥可取代，此次將「三同」（同成分、同含量、同劑型）藥物調整至相同價格。

「藥廠已考慮退出台灣市場。」亞東醫院失智中心主任甄瑞興說，憶必佳膜衣錠用於中度及重度阿茲海默症病人，台灣約18萬名阿茲海默患者，其中5到6萬人使用該藥物。憶必佳膜衣錠為丹麥原廠藥，藥廠曾說此次藥價若被砍太深，會考慮退出台灣市場。

台灣藥價調整同時也會影響中國大陸市場藥價，甄瑞興說，憶必佳膜衣錠變動只是冰山一角，憂心以後台灣民眾想用原廠藥只能到大陸購買。

健保砍藥價與健保總額有限有關，但醫藥界及立委王婉諭等人倡議，健保不該給付指示用藥，指示藥應全面退出健保。據健保署去年統計，目前仍有851項指示藥納入健保，前年曾研議優先取消用量低於5000人的356項指示用藥的給付，但時至今日都無調整。

衛福部部長薛瑞元說，指示用藥因牽涉層面廣，加上民眾使用習慣，難以承諾將所有指示用藥退出健保，但會朝縮小給付範圍。預計2個月內提供指示用藥納入給付的遊戲規則。

健保 阿茲海默症 失智

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