美智庫公布經濟自由度 台躍升第4名

經濟自由度指數評比，台灣於184個經濟體中排名第四。(記者侯永全／攝影)

美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）發布《2023經濟自由度指數 》，台灣於184個經濟體中排名第四名，較去年第六名進步二名，創歷年最佳成績。國發會昨（2）日表示，顯示政府推動經濟自由化的成果，獲得國際肯定。

國發會表示，《2023經濟自由度指數》指出，自2021年中以來全球經濟動盪不安，全球景氣趨緩，並受到新冠肺炎疫情 和俄烏戰爭的持續影響。在全球經濟動盪不安下，今年平均總分80分以上「經濟自由」（Free）的國家僅有四個，我國平均總得分80.7，僅次於排名前三名的新加坡 、瑞士、愛爾蘭。

國發會並指出，經濟自由度指數是以四大面向，包括：法律制度、政府規模、監管效率以及市場開放，還有12項指標，包括：財產權、司法效能、廉能政府、租稅負擔、政府支出、財政健全、經商自由、勞動自由、貨幣自由、貿易自由、投資自由及金融自由等進行評比。

今年我國在12項評比指標，有七項指標進步，包括「法律制度」（財產權、司法效能、廉能政府）的三個指標，「政府規模」（租稅負擔、政府支出、健全財政）三個指標，及「監管效率」的勞動自由指標。

另1月景氣燈號續亮「景氣低迷」藍燈，消費者物價指數（CPI）年增率衝上3.04%。國發會主委龔明鑫昨坦言，受出口疲弱影響，景氣燈號藍燈預估會持續到年中；通膨的高點預估約落在第2季，差不多在6月。至於全年能否降到2%以下，龔明鑫認為「有挑戰」。