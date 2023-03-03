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冷眼集／賴清德想選總統 該用更高標準止血

記者 蔡晉宇、鄭維真
民進黨主席賴清德才剛決定在黨內大刀闊斧改革，卻接連爆出賴系人馬舊事。(本報資料照片)
民進黨主席賴清德才剛決定在黨內大刀闊斧改革，卻接連爆出賴系人馬舊事。(本報資料照片)

盤踞在民進黨上空已久的黑金烏雲又有新變化，賴清德接掌黨主席準備大刀闊斧改革，但先是子弟兵陳宗彥被檢舉接受性招待疑雲，再到賴系與市長派力挺的邱莉莉在正副議長案因賄選被起訴，昔抵制國民黨涉賄議長的賴清德市長，今副總統身兼黨主席，且欲問鼎總統，難道不該用更高道德標準，為黨止血嗎？

民進黨籍台南正副議長邱莉莉、林志展全被起訴，賄選案重創民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」招牌，先前民進黨中評會先將邱莉莉、林志展兩人停權3年，中評會主委賴瑞隆當時強調，若兩人遭起訴，如果涉及賄選，是一定除名、這個不用懷疑。

但當檢方真的起訴，卻拿出無罪推定的大帽子，改口稱「起訴不等於有罪」。賴清德主導的黨中央新領導團隊主打新氣象，黑金議題被視為頭號改革目標，但拿刑法嚴格的無罪推定原則當成對政治人物檢視標準，停權是目前黨中央聲稱能處理的最重程度，但無關痛癢的停權3年，一般民眾能感受有改革決心？

正副議長賄選案重創賴清德本命區，更致命的是該案並非短時間能了結，而是會隨著冗長的司法程序一直凌遲。從目前檢方揭露的證據，外界多認為，該案一審極可能被判刑有罪，若屆時邱莉莉仍是議長，民進黨難道還要承受一次遭批評風險嗎？

處理議長賄選案，法律上無論國法、黨規都已難有圓滿處理，從政治上先設定停損點是較可行的路徑，邱莉莉大可比照前陣子陳宗彥先行請辭模式，回歸單純議員身分，好好為自己清白辯護，避免連累整個民進黨。

民進黨已無太多選擇，邱莉莉得主動辭去議長一職，民進黨在政治上才有止血的可能。

如果邱莉莉毫無辭意，民進黨中央也有義務「加以勸導」，不僅是出於執政黨負責的態度，更是為了民進黨在黑金議題上，能向社會交代；對即將登場的南投立委補選，乃至2024大選的衝擊，也才能降到最低。

民進黨 賴清德 國民黨

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