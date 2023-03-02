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桃園神社拜日本神 學者：拜別的民族不倫不類

台灣新聞組／台北2日電
圖為2018年時任桃園市長鄭文燦（中）陪同桃園神社設計者後代參訪桃園神社。(本報資料照片)
圖為2018年時任桃園市長鄭文燦（中）陪同桃園神社設計者後代參訪桃園神社。(本報資料照片)

位於桃園的桃園神社改建後，去年跟日本的神社合作，迎來神明供奉，但其中的天照大神，因為被視為日本皇室始祖，有學者認為，台灣人拜別的民族的神是不倫不類。

嘉義大學應用歷史系教授吳昆財投書本報系聯合報指出，台灣受到日本統治51年，導致部分民眾有親日甚至哈日的傾向，但若在不知不覺中落入崇拜日本軍國主義或者殖民史觀的陷阱裡，就必須有所思考，而其中的弔詭就在引發各方爭議的日本神社。

吳昆財批評，桃園市在2014年民進黨的鄭文燦當選後，將原名「桃園市忠烈祠」，更名為「桃園忠烈祠暨神社園區」，以特別彰顯日本神社的重要性。同時，在該園區導覽的官網上，又為文表示，現在的桃園忠烈祠暨神社文化園區建物規模完整，建築群主要以安置個人靈位的「本殿」、供一般信眾參拜的「拜殿」。如此一來，以台灣民眾為主的遊客來到園區後，無形之中必定會到本殿和拜殿，順道參拜日本人的神和鬼。

吳昆財指出，「孔子說，非其鬼而祭之，諂也。中華民族傳統的清明節將至，在此奉勸桃園市政府，誠心祭祀自己民族的神祇與英靈，才是正道。他人的鬼神，少碰為妙。」

台北中國時報報導，東華大學教授施正鋒表示，天照大神是日本大和民族獨有，是天皇「神格化」。此外「大國魂命」代表國土經營的守護神；「大國主大神」是桃園神社主神，有國土開拓、經營的性格，是日本新領土的重要祭神。因此這些神祇不算宗教，而有政治上的「領土」、「王權」意涵，台灣人拜大和民族的神，不倫不類、莫名其妙，除非自認為被日本統治過，自視為日本臣民。

報導說，或謂台灣各地也有教堂或清真寺，神社祭祀有何不可？《觀察》雜誌主筆李中邦指出，在台灣，過去有段時間，只有基督教長老會跟黨外、民進黨等政治稍微近了點，其他宗教大都與政治沒太大關係。而神社，因台灣曾被日本殖民統治，讓神社在台增長、復興就不太好了。

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