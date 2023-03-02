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台首見本土猴痘 2案例無關聯無旅遊史 社區傳播風險增

記者楊雅棠／台北2日電
猴痘本土個案 2男無關聯 製表／醫藥組、地方中心
猴痘本土個案 2男無關聯 製表／醫藥組、地方中心

台灣首見本土猴痘確定病例，為兩例散發個案，分別為新竹縣40多歲、高雄市20多歲男性。衛福部疾管署副署長羅一鈞說，先前五例猴痘個案均為境外移入，在出現這兩例本土個案後，代表社區傳播風險增高，目前匡列25位接觸者，其中六人列為高風險對象，由醫師評估是否應接受暴露後預防接種。

羅一鈞說，兩名確診者間沒有關聯性，且與先前五例境外移入個案亦無關聯，屬於零星的本土個案，為台灣第六例、第七例猴痘確診個案，正釐清可能的感染途徑，今天將舉行專家會議，討論是否調整疫苗接種對象。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說，這兩名個案於2月下旬陸續出現發燒、丘狀癢疹、水泡、淋巴結腫大、舌頭潰瘍等症狀，就醫時醫師相當警覺，採檢後通報，於2月26、27日確診陽性；因兩人近期無出國旅遊史，研判為本土個案，接受隔離治療。

經疫調匡列相關接觸者25名，給予衛教，需自我健康監測21天。羅一鈞說，其中四名同住家人、兩名親密接觸者被列為高風險對象，將請醫師評估是否進行暴露後預防接種，並監測至3月20日。

世界衛生組織於去年7月23日將猴痘列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），目前全球至少109國通報個案，累積確診個案超過8萬6000人。羅一鈞說，亞洲國家陸續出現猴痘本土個案，以日本累計22人最多，其次為新加坡21人、泰國15人。

羅一鈞還說，顯示隨新冠疫情趨緩，各國防疫鬆綁、邊境解封，恐讓猴痘疫情更易傳散。

台灣於去年6月23日將猴痘公告列為第二類法定傳染病，截至昨日累計通報疑似病例47例，其中兩例為本土、五例為境外移入病例（感染國家為德國一例、美國三例、奧地利一例）。

不過，羅一鈞也指出，猴痘傳播對象具有局限性，主要為親密接觸的人際傳播，如與不特定對象發生性行為後，提醒民眾若出現皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、水泡、膿疱等，以及發燒、畏寒、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大等疑似症狀，應盡速就醫。

猴痘 疫情 新加坡

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