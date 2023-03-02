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去年慘賠2280.3億…新制勞退收益揭曉 每人虧1.82萬元

記者陳宛茜／台北2日電
勞保局2日會將去年新制勞退的投資收益，分配到勞工個人帳戶中，因去年投資慘賠，平均每位勞工帳戶會被倒扣1.82萬台幣。（記者杜建重／攝影）
勞保局2日會將去年新制勞退的投資收益，分配到勞工個人帳戶中，因去年投資慘賠，平均每位勞工帳戶會被倒扣1.82萬台幣。（記者杜建重／攝影）

去年全球金融市場跌跌不休，以致包含新制勞退在內的勞動基金慘賠。其中攸關1251萬個勞工帳戶的新制勞退，去年收益分配將在今天入帳，以新制勞退去年共虧掉2280.3億元（台幣，以下同，約74.6億美元）計算，相當於每人平均被倒扣1.82萬元（約595.8美元），創下2014年勞動基金運用局開辦以來最差的一次。

負責分配入帳的勞保局昨則提前發布新聞稿打預防針，強調勞工在領取退休金時有「保證收益機制」，不會低於以兩年定期存款利率收益。

新制勞退基金每年投資收益，會在隔年3月分配到勞工個人帳戶中。因新制勞退基金去年收益數為負2280.3億元，收益率為負6.67%，若以目前新制勞退有效帳戶共1251萬戶計算，每位勞工形同平均虧損1.82萬元，實際虧損則要視每個帳戶規模而定。

例如若勞工目前個人帳戶累計有50萬元，以收益率負6.67%計算，粗估會被倒扣3萬3350元；若帳戶累計達100萬元，帳戶甚至約會縮水6萬6700元。

勞保局勞工退休金組組長楊佳惠說，新制勞退收益分配會依個人帳戶金額占整體基金比率進行分配，每個勞工提繳日期、金額都不同，因此分配會有差異。

楊佳惠說，勞退個人專戶去年收益分配雖為負數，但只呈現當年度投資運用結果；且專戶分「累積本金」及「收益」，收益雖依每年實際投資收益作分配，但累積收益於勞工領取退休金時，有兩年定存利率的收益保證，而本金是歷年提繳的退休金，不受基金投資虧損影響。

勞動部也強調，若拉長基金運用時間來觀察，新制勞退近10年多平均投資報酬率為4.26%，長期投資績效仍屬穩健。

勞金局昨也公布今年1月的勞動基金投資情況，隨著全球金融市場回穩，總算揮別去年陰霾，收益數由黑翻紅，達1507.2億元，收益率也轉正達2.8%。其中新制勞退基金收益率2.65%，賺了953億元，而近期引發關注的勞保基金收益率則有3.57%。

不過，這只是今年首月的情況，後續還要持續看國內外金融市場表現。勞金局說，未來投資收益可望隨著經濟持續回溫回穩。

投資 勞工 退休金

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