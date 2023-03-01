凍薪1533天 上班族忍不住了

台灣薪資停滯，上班族「凍薪期」平均高達1533天，遠超過上班族平均「能忍受」凍薪極限1.7年，可見上班族對薪資不滿意達到頂點。(本報資料照片)

國外大廠包括臉書 母公司Meta裁員 1萬多人、Twittr也裁了50%的人力，根據1111人力銀行資料庫顯示，全球經濟放緩，外貿動能降溫，導致工作機會減少！其中，一般傳統製造業從5.6萬減少至5.2萬，減幅達7.14%，科技業則從去年6.2萬個工作機會，下滑5%，減少了3000個工作機會。

人力銀行發言人黃若薇解釋，台灣連幾個月出口表現不佳，以出口為導向的製造業，如部分科技產業或傳產受衝擊，今年將陸續調整人力配置，估計企業會採取「停止招聘」或「遇缺不補」。

工作機會減少之際，薪資凍漲也導致民怨沸騰。yes 123求職網「兔年薪資滿意度與升遷卡關調查」顯示，若衡量每天「投入工作的時間與獲得的報酬」，高達93.7%上班族透露，「不滿意」目前工作的薪資待遇，不但高於去年93.2%，更創十年以來新高。

調查發現，上班族「凍薪期」平均高達1533天（4.2年），遠超過上班族平均「能忍受」凍薪極限1.7年，可見上班族對薪資不滿意達到頂點。

數據有些令人失望，但上班族仍期望「金兔年行大運」，公司能替自己加薪，調查發現，兔年平均調薪期望值，落在5831元，比去年的5680元又多151元，增幅2.7%；換算下來，等於日薪要加5元，能多買半顆「茶葉蛋」、「滷蛋」。