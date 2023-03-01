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訪台引反彈 親普亭俄女高音演出喊卡

台灣新聞組／台北1日電
國家交響樂團（ＮＳＯ）邀請俄羅斯女高音安娜涅翠布柯（Anna Netrebko）3月5日訪台舉行音樂會，但她遭質疑是俄羅斯總統普亭的好朋友，不應該出現在台灣的國家音樂廳。ＮＳＯ昨已取消音樂會。（圖／取自Anna Netrebko 臉書）
國家交響樂團（ＮＳＯ）邀請俄羅斯女高音安娜涅翠布柯（Anna Netrebko）3月5日訪台舉行音樂會，但她遭質疑是俄羅斯總統普亭的好朋友，不應該出現在台灣的國家音樂廳。ＮＳＯ昨已取消音樂會。（圖／取自Anna Netrebko 臉書）

國家交響樂團（ＮＳＯ）邀請俄羅斯女高音安娜涅翠布柯（Anna Netrebko）3月5日訪台舉行音樂會，民進黨立委王定宇昨天表示，安娜涅翠布柯是俄羅斯總統普亭的好朋友，她不應該出現在台灣的國家音樂廳，請文化部立即取消邀請及表演，這是對烏克蘭民眾最起碼的尊重。

文化部昨表示尊重ＮＳＯ身為行政法人的專業自主，但也說「台灣對於戰爭的態度，是沒有模糊空間的」。ＮＳＯ隨後在官網貼出聲明，宣布取消安娜涅翠布柯音樂會，今午起開放民眾退票。

台灣烏克蘭陣線昨晚表示，誠摯感謝台灣ＮＳＯ迅速取消安娜涅翠布柯的台北演出，展現對各界訴求的諒解與支持。

安娜涅翠布柯去年曾發表「明確譴責」俄烏戰爭聲明，早已非歐洲古典樂壇封殺名單，這次亞洲巡演香港和東京也未取消，據了解，ＮＳＯ對此次台灣反彈聲浪感到訝異。

安娜涅翠布柯是當紅女高音，也是以古典音樂家身分入選美國「時代」雜誌年度全球百位最具影響力的第一人。她生於俄羅斯，但在2006年便定居奧地利並取得奧地利國籍。俄烏戰爭爆發時她雖未第一時間譴責普亭，一度遭古典樂壇封殺，紐約、慕尼黑等地紛紛取消她的演出與唱片製作。但她去年3月發表聲明「明確譴責」俄烏戰爭、「不與俄羅斯領導人結盟」後，其世界巡演紛紛重啟。

安娜涅翠布柯將來台演出的消息傳出後，有民眾認為「藝術歸藝術、政治歸政治」，觀眾可透過買票自己決定；但在台烏克蘭人則表達嚴重抗議，王定宇及前立委林濁水等也紛紛在臉書表達反對。

文化部昨與ＮＳＯ所屬的國表藝聯繫。ＮＳＯ下午則舉行線上會議並與涅翠布柯經紀公司聯絡後，傍晚發聲明說，基於社會輿論多有關切，經過樂團與國際經紀公司討論溝通後，考量種種因素，取消舉辦。

王定宇受訪時表示，安娜涅翠布柯不只是俄羅斯第一女高音，更是普亭的好朋友，縱使安娜涅翠布柯曾經發表與普亭切割的言論，「但在烏克蘭的制裁名單裡面，安娜涅翠布柯還是名列其中」。

林濁水則在臉書表示，「大都會聲援烏克蘭，封殺安娜涅翠布柯；台灣聲援烏克蘭，也歡迎安娜涅翠布柯，實在錯亂」。

烏克蘭 俄羅斯 普亭

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