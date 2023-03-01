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海巡署特勤快艇 淡水河口操演曝光

記者洪哲政／台北1日電
海巡署特勤快艇在淡水河口操演。(本報資料照片)
海巡署特勤快艇在淡水河口操演。(本報資料照片)

淡水河口海域是中樞防務最前線，海巡署日前首度發布Ｋ92特種作戰突擊艇實施操演畫面，配備軍規熱像儀的特勤快艇，平時實施河口海域反滲透巡弋任務，戰時透過「平戰轉換」機制，將納入台北衛戍地區防務體系指揮，可沿淡水河將特勤隊員快速機動至台北市中樞地帶，執行「反特攻」等軍事任務。

海巡署今年完成「特勤隊武器裝備載具精進改善中程計畫」中三艘突擊艇採購案，每艘價值3600萬元(台幣，約117萬4000美元)。海巡署表示，3艘突擊艇均已完成驗收交船，投入各項勤務訓練任務運用，將持續籌建此型船隊。此型快艇尚未登錄在海巡署官網艦艇錄中，仍被官方視為機敏裝備。

海巡署說，新採購的特勤突擊艇船體吃水淺，操控靈活、船速高、耐航及續航力高，極速可達50節，艇上配備軍規級熱顯像儀，可供特勤隊員全天候遠端偵察、精準測距、目標鎖定及錄影蒐證。平時主要為執行海域反恐訓練及協助海難救助任務，遇有突發海上恐怖攻擊或海上重大事故，即迅速前往執行攻堅或救援任務。

海巡署也表示，現行規畫特勤突擊艇執行任務，包括海域反恐怖活動、反劫持及重大案件應變、制變任務，支援海域重大、特殊犯罪案件偵辦任務，支援取締越界捕魚、抽砂任務，同時協同防部實施「平戰轉換」任務。

據了解，海巡署與憲兵指揮部已簽署支援協定，特勤隊含快艇戰時納入衛戍地區指揮成為管制部隊，執行「衛戍區重要目標反特攻」任務，可藉由快艇沿淡水河、基隆河道，自台北港等地快速抵達台北市的中樞地帶，並依令沿途掃蕩河面可疑目標，形成阻絕防線。

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