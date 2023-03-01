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國防部練兵 火箭營操演實兵、實裝、實彈上街

記者洪哲政／台北1日電
陸軍21砲指部攜帶實彈出營部署的雷霆2000多管火箭。(取材自國防部青年日報)
陸軍21砲指部攜帶實彈出營部署的雷霆2000多管火箭。(取材自國防部青年日報)

海軍151艦隊本月7、8日起將在桃園竹圍海灘展開兩棲部隊登陸試航測試訓練，海軍司令部近日進一步發布「空層空域操演報告單」，將在同一時地實施無人機凌空操演。據了解，海軍銳鳶無人機系統會參與這項預習，模擬觀測攻擊軍海上登陸舟波路徑、海上泊地位置或反覘防衛軍陣地。台東知本海岸下月也將實施相同操演預習，又一新紅色沙灘曝光。

海軍司令部昨表示，海軍依防部「處處皆戰場、時時做訓練」的指導，貫徹戰訓本務與戰備整備工作，以建構可恃戰力捍衛海疆安全；有關海軍各項戰演訓任務，均依年度訓練流路執行。

防部積極研修「全民防衛動員準備法」，表示是為戰時依計畫動員所需，在戰備上也有動作。北部、中樞地帶部隊近期積極練兵，負責總統府維安的憲兵202指揮部本月實施作戰計畫演練，高階將領將親自督導，裝憲營雲豹甲車搭載官兵趁夜機動至阻敵進城的戰術位置。

陸軍21砲指部火箭營，本月實施「營級作戰計畫演練暨立即出動作戰」操演，全營首度「實裝實彈」，全程載著滿車可擊發的火箭彈，開赴野戰接戰規畫地帶，完成備戰發射程序，模擬對登陸敵軍實施遠距打擊。

21砲指部火箭營位於桃園龍崗，平時營內未存放實彈，而是分存於中壢雙連坡彈庫，此舉是因雷霆2000多管火箭各型彈射程較遠，考量中樞維安採取械彈分離措施。本月火箭營操演，高層下令全程採「實兵、實裝、實彈、實地」方式出營巡弋，保持戰備是成軍來首度實施的舉措，頗不尋常。

海軍除3月擬在桃園竹圍漁港南側沙灘實施兩棲登陸預習，近日也發出通報，4月12、13、27、28日在台東知本海岸實施操演，操演方位範圍與方位設定與竹圍相近，同樣由151艦隊擔綱，也是兩棲登陸操演預習。知本海岸過去非列管中可實施兩棲登陸的「紅色沙灘」，此次因而曝光。

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