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領年金比繳保費的人多 台灣勞保破產危機加劇

記者陳素玲／台北1日電
勞保財務缺口惡化加劇，提前破產危機不容輕視。(本報資料照片)
勞保財務缺口惡化加劇，提前破產危機不容輕視。(本報資料照片)

隨著勞保破產期限年年逼近，勞保年金改革議題近期再度引發關注。勞保財務壓力所以讓人難以樂觀，不只去年收支短絀擴大、勞保基金投資嚴重虧損，勞保局近日公布2022年勞保老年年金統計數據，其中5大關鍵數字變化，曝露出勞保財務缺口惡化加劇速度恐怕超乎想像，提前破產危機不容輕視。

根據最新公布的勞保老年年金請領數據，已有160萬名勞工正請領勞保老年年金；平均每月請領金額提高到1萬8294元，而且月領2萬元以上占比已經占近4成。單看去年數據，或許大家無感，但若與10年前、2013年比較，就會發現數據暗藏驚人的數字密碼，一步步侵蝕勞保財務。

首先，10年來勞保老年年金請領人數快速增加，遠遠高於勞保繳費人數增加速度。2013年勞保老年年金請領人數只有49.7萬人，但是去年底請領人數已經飆升到159.7萬人，人數是10年前的3.2倍，10年來領取人數增加110萬人。但勞保投保人數（也就是繳費人數）2013年是974.6萬人，到2022年增加為1,043.0萬人，僅增加68.4萬人，導致入不敷出加劇。

其二，雖然勞保老年年金法定請領年齡逐年提高，但10年來平均請領年齡下降緩慢，顯示不少人提前領減額年金。

第三，領取勞保老年年金的平均投保年資快破30年，40年以上年資占比增加多。大家知道勞保投保年資愈多愈好，且勞保投保年資沒有上限規定，2013年請領老年年金者，35年以上年資占比8.2%，但2022年占比提高到21%，其中40年以上年資占比10年前才1.6%，去年已增加到6.4%。

再以整體請領者平均投保年資來看，2013年請領老年年金平均投保年資26.98年，不到27年，但10年後平均投保年資已接近30年。

四、平均投保薪資愈來愈高，超過4萬元（台幣，下同，約1305美元）以上占比大增。勞保老年年金每月月領金額，計算標準是平均投保薪資及投保年資，除了請領者平均投保年資提高外，平均投保薪資10年來也增加。

2013年時為3萬4841元，2022年已經提高為3萬7716元，10年增加2875元，等於光靠年資，每人每月就可多領1300元，一年多領1.6萬元。其中投保薪資超過4萬元占比從2013年的39.7%，提高到2022年54.9%，未來請領金額勢必再大幅提高。

第五、勞保投保年資愈來愈長。平均請領金額從1萬5344元提高到1萬8294元，月領金額增加2950元，增幅近2成，等於每人每年多領3萬5400元，若以去年請領人數159萬7562人計算，一年多支出老年給付565.5億元。

從月領老年年金額來看，2013年領不到2萬元的占比約80%，但10年後占比已減少到64%；請領2到3萬元占比更從18%提高到33%。

勞保老年年金 10年5大變化 製表／陳素玲
勞保老年年金 10年5大變化 製表／陳素玲

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