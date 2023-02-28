百年「蟒龍桌」現蹤臉書 廟方驚覺神桌被掉包…已失竊3年

澎湖縣西嶼鄉威揚宮的蟒龍桌雕工精細，有百年歷史，遭人掉包流落至台灣，廟方渾然未覺。（圖：警方提供）

澎湖縣西嶼鄉合界村威揚宮內一張百年歷史的蟒龍桌，疑遭人掉包後流入台灣本島，鄉親日前在粉絲專業貼文發現它出現在高雄，報警比對雕刻、信眾芳名等資料，確認蟒龍桌就是威揚宮所有；持有的顏姓男子供稱只是代為修復，不知來源，警方懷疑集團犯案，追查相關人身分偵辦中。

威揚宮相傳創建於清朝乾隆年間，有200多年歷史，歷經多次整建，該廟主祀池府王爺，其中雕工精細的蟒龍桌，相傳已有近百年歷史，屬該廟珍貴廟產之一。

日前專精古物修復的粉絲頁分享一則貼文，貼出一張蟒龍桌多角度照片，寫道「修復是一件極艱難的過程，去漆拆卸支骨榫卯固定，參考當代原稿修復，保留原有花磚，都是細節」等文，文末還標註「本鋪典藏精品，蟒龍桌」。

有澎湖西嶼民眾21日看到貼文，發現該蟒龍桌極似威揚宮的蟒龍桌，威揚宮主委經鄉親告知前往廟宇確認，發現原本手工雕刻的蟒龍桌已被掉包，且懷疑三年前就遭竊，本月23日急忙到白沙分局竹灣派出所報案。

事後該則貼文被刪除，但警方已展開追查，比對照片後，循線通知時常往返高雄、澎湖兩地的顏姓修復業者到案，顏提供蟒龍桌，證實就是威揚宮所有。

據了解，顏男供稱是受託協助修復蟒龍桌，他基於文物保存立場，找匠師協助修繕，並不清楚來源。

目前蟒龍桌已由白沙警分局查扣，警方另根據其他線索追查相關人；由於該桌體積不小，能在眾多信徒、鄉親眼裡「貍貓換太子」，警方懷疑是集團式犯案，全案擴大偵辦中。