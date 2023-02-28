我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州2007年後出生者 恐終生買不到菸

吳秀波兒把女友打到滿嘴血 「女人不聽話就收拾」

百年「蟒龍桌」現蹤臉書 廟方驚覺神桌被掉包…已失竊3年

記者張議晨／高雄28日電
澎湖縣西嶼鄉威揚宮的蟒龍桌雕工精細，有百年歷史，遭人掉包流落至台灣，廟方渾然未覺。（圖：警方提供）
澎湖縣西嶼鄉威揚宮的蟒龍桌雕工精細，有百年歷史，遭人掉包流落至台灣，廟方渾然未覺。（圖：警方提供）

澎湖縣西嶼鄉合界村威揚宮內一張百年歷史的蟒龍桌，疑遭人掉包後流入台灣本島，鄉親日前在粉絲專業貼文發現它出現在高雄，報警比對雕刻、信眾芳名等資料，確認蟒龍桌就是威揚宮所有；持有的顏姓男子供稱只是代為修復，不知來源，警方懷疑集團犯案，追查相關人身分偵辦中。

威揚宮相傳創建於清朝乾隆年間，有200多年歷史，歷經多次整建，該廟主祀池府王爺，其中雕工精細的蟒龍桌，相傳已有近百年歷史，屬該廟珍貴廟產之一。

日前專精古物修復的粉絲頁分享一則貼文，貼出一張蟒龍桌多角度照片，寫道「修復是一件極艱難的過程，去漆拆卸支骨榫卯固定，參考當代原稿修復，保留原有花磚，都是細節」等文，文末還標註「本鋪典藏精品，蟒龍桌」。

有澎湖西嶼民眾21日看到貼文，發現該蟒龍桌極似威揚宮的蟒龍桌，威揚宮主委經鄉親告知前往廟宇確認，發現原本手工雕刻的蟒龍桌已被掉包，且懷疑三年前就遭竊，本月23日急忙到白沙分局竹灣派出所報案。

事後該則貼文被刪除，但警方已展開追查，比對照片後，循線通知時常往返高雄、澎湖兩地的顏姓修復業者到案，顏提供蟒龍桌，證實就是威揚宮所有。

據了解，顏男供稱是受託協助修復蟒龍桌，他基於文物保存立場，找匠師協助修繕，並不清楚來源。

目前蟒龍桌已由白沙警分局查扣，警方另根據其他線索追查相關人；由於該桌體積不小，能在眾多信徒、鄉親眼裡「貍貓換太子」，警方懷疑是集團式犯案，全案擴大偵辦中。

上一則

確診7577例 近307天最少 台灣第3波疫情接近尾聲

下一則

缺藥延燒 抗生素、止吐、退燒等15類常用藥最缺

延伸閱讀

名媛分屍案祭懸賞 兇嫌如「行走彩券」巧撞好萊塢這片

名媛分屍案祭懸賞 兇嫌如「行走彩券」巧撞好萊塢這片
家庭悲劇 新州男槍殺妻子與2子女後自殺

家庭悲劇 新州男槍殺妻子與2子女後自殺
法國校園驚傳「女師被捅死」 16歲犯案學生：我被附身

法國校園驚傳「女師被捅死」 16歲犯案學生：我被附身
洛市西湖連6起BB槍擊 疑同一人犯案

洛市西湖連6起BB槍擊 疑同一人犯案

熱門新聞

健保署長石崇良推動修法廢除停復保制，可望2025上路。(本報資料照片)

在台灣設籍人住國外 必須持續繳健保費 最快2025年上路

2023-02-22 02:29
台南府城名醫蕭嘉蓉當年就是這張照片刊登巨幅廣告，引起關注。（取材自玉笙診所臉書）

王建民捲不倫官司判免賠 女主角傳是「賴清德御用醫師」

2023-02-21 23:59
一名40歲多上班族因為對藥物過敏，注射二劑高端疫苗，要赴美出境時，才發現入境美國需打滿兩劑國際認可的新冠疫苗才不用居隔離七天。圖為台北榮總開打高端疫苗資料照片。（記者邱德祥／攝影）

來美被攔 台灣打高端疫苗民眾現「補打潮」

2023-02-25 19:57
華爾街日報（WSJ）23日報導，美國將擴大在台灣的駐軍，以應對中國的威脅。圖為軍人示意圖，與本案無關。（聯合報系資料照片）

WSJ：美將擴大在台駐軍 應對中國威脅

2023-02-23 07:49
北市議員徐巧芯聽到陳揮文建議退黨，不禁難過落淚，一連說了6次「不想」。圖／取自臉書「新聞大白話」

陳揮文建議退出國民黨 徐巧芯哽咽落淚連說6次「不想」

2023-02-20 11:54
美軍本月在肯亞參加軍演。（歐新社）

美最新民調：解放軍若犯台 支持制裁北京多於派地面部隊

2023-02-27 07:15

超人氣

更多 >
好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了

好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了
每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約

每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約
一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光
In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣
北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸

北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸