少子化讓助產師更搶手 接生率比10年前多4倍

南投縣埔里的恩生助產所設立43年，所長王秀霞（中）指連台中榮總婦女醫學部都來尋求合作。（圖：恩生助產所提供）

台灣人生育情況每況愈下，但少子化也讓愈來愈多孕婦更重視高度自主的生產經驗，願意多花5、6萬元（台幣，以下同），請助產師陪伴。統計數字顯示，助產師接生人數和接生率均不降反升，分別是十年前的3.6倍、4.6倍，在助產所執業的助產師人數也為十年前的3.2倍。

30歲黃小姐今年初產下第一胎，她說，印象中的生產就是孕婦躺在產房任人「宰割」，她因此事先閱讀相關書籍，發現許多傳統醫療作為係因無暇等待所致，若能慢慢來，就能免除眾多不必要的醫療。她選擇在生產前幾個月，與先生至助產所上課；為避免突發危急情況，雖選在醫院生產，但有請助產師協助。

「這筆錢花得很值得。」黃小姐說，從去年12月31日產兆開始，到今年1月3日生下寶寶，助產師全程陪產，費用為2萬5000元（約816美元），醫院病房差額及餐費約2萬5000元，更早之前的生產教育 課程則為4000元（約130美元），共多花5萬多元，但助產師相當專業，令人安心放鬆。

南投縣埔里鎮恩生助產所開設43年，去年和前年分別接生88、94個新生兒，其中半數是居家生產，其餘則與黃小姐一樣在醫院生產。所長王秀霞說，許多女性主動學習孕產哺育相關知識、積極參與各項決定，慕名而來的產婦逐年增加，去年甚至有六名台中榮總婦女醫學 部婦產科醫師前來參訪，了解助產工作、尋求合作空間。

台中榮總婦女醫學部主治醫師蘇修緯說，歐、美、日等先進國家均設置助產師與醫師共同照顧產婦制度（共照制度），臨床顯示，母嬰整體預後明顯較佳；大型研究證實，低風險孕婦如由助產師接生，產後各項指標均優於由醫師接生，「這並非醫師技術不好，主因是醫師太習慣醫療介入，無法像助產師慢慢陪伴產婦。」

台中榮總主動與助產師合作，以黃小姐為例，助產師加入醫院設置的LINE 群組，了解產檢結果、待產室環境設備，最後在助產師全程陪伴下，醫師順利接生。

蘇修緯說，將繼續與助產師合作，逐步建立作業流程，讓助產師進入醫院，共同照顧產婦，形成新的服務模式。