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缺藥延燒 抗生素、止吐、退燒等15類常用藥最缺

台灣新聞組／台北28日電
衛福部首度公布15種最缺藥品，專家提醒，常用藥物缺貨，政府應視為「戰略物資」。（記者余承翰／攝影）
衛福部首度公布15種最缺藥品，專家提醒，常用藥物缺貨，政府應視為「戰略物資」。（記者余承翰／攝影）

缺藥引發民怨，衛福部昨上午臨時舉行記者會，由次長王必勝公布台灣15類最缺藥品，範圍擴及軟便劑、抗生素、制酸劑、止吐、止瀉、退燒、鼻噴類固醇、破傷風疫苗、血栓溶解劑、攝護腺肥大用藥，另有兩款止吐藥及退燒止痛藥等兒童用藥也面臨停產；因缺藥品項大都為常用藥物，影響層面恐超出預期。

先前衛福部宣布成立「缺藥中心」引發批評，批評者還舉例「少子化辦公室」成立後少子化問題更嚴重，為此，王必勝昨天將「缺藥中心」正名為「防缺藥中心」，將食藥署藥品供應資訊平台擴及各司、署、相關部會，藉此提高因應多元缺藥樣態的效率；他說，目前藥品供應資訊平台已收到88項缺藥通報，後續可能會出現其他缺藥品項，希望各界持續通報。

「防缺藥中心」涵蓋四大面向，包括民眾及藥局診所等醫療院所「使用端」、「公協會」等代表意見、海內外「藥廠」、「政府部門」。食藥署署長吳秀梅指出，「防缺藥中心」採跨署合作，藥局、診所、醫院都保持密切聯繫，即時掌握缺藥品項，有效率傳遞訊息。

王必勝說，缺藥問題錯綜複雜，主要為六大原因，首先是全球性缺藥，台灣市場規模較小，導致輸入數量減少，例如，水溶性鼻噴劑。第二是原料短缺、產能下降、停產等製造問題，例如，軟便劑、退燒止痛藥、制酸劑、降血壓藥等。

第三是呼吸道感染病例增加、連假效應等臨床需求因素，如抗生素。第四是廠商優先供應大醫院所引發的分配不均問題，第五是醫師處方和民眾用藥習慣，第六為健保給付藥價過低。

在15類最缺藥品中，恢復供貨時程最晚的是膨脹型瀉劑及原廠降血壓藥。王必勝指出，因原料或原廠供應問題導致全球缺貨，要到今年第三季才能恢復供應，在此之前需改用替代藥或其他廠牌。

台大心臟血管科主治醫師、台灣高血壓學會理事長王宗道則表示，無法從單一藥品來看缺藥問題，應正視藥品缺貨背後真正的因素，例如，健保藥價太低，以致藥物撤離台灣市場，也可能是學名藥物無法自給自足。

王宗道提醒，政府應確實掌握「缺了哪些藥」，若屬常用藥品，就可能危及民眾健康，應列為「戰略物資」；部分學名藥也在缺藥名單中，政府應盡力扶持本土生技產業，讓學名藥能自給自足。

5種藥長期不足 製表／邱宜君
5種藥長期不足 製表／邱宜君

高血壓 健保 藥局

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