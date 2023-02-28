國小代理教師比率「超標」 全台22縣市竟無一合法

教育部對國中小聘代理教師訂出上限，但許多縣市都遠遠超過，被外界批評淪「紙老虎」條款（示意圖，非新聞當事人）。 （本報資料照片）

教育部 規定國中小可控留8%員額改聘代理教師、兼任或代課教師，但少子化衝擊，各縣市擔心衍生超額教師不敢開正式教師缺，聘代理教師遠超過法定編制。國小部分全台22縣市無一符合規定，離島更是重災區，有縣市代理教師占近三成，編制準則淪「紙老虎」條款。

2021學年度全國國小代理教師平均占13%，全台22縣市無一合法，前五名多為離島偏鄉，最高達近三成。國中聘代理教師平均約一成，僅台南市、高雄市、雲林縣、屏東縣、宜蘭縣等五縣市符合規定，其餘全部超過8%，部分縣市更飆至近28%。

立委范雲及多個教育團體日前召開記者會，除呼籲落實代理師全年聘期，也點出教育部每年編列上百億台幣預算 ，補助地方政府提升教育人力，卻沒要求必須聘任正式教師，也無罰則，放任代理教師比率飆升，教育部應監督各縣市依法開出正式缺額。

一位不具名教育界人士表示，少子化大量減班讓不少縣市不敢聘正式教師，前兩年又受疫情 衝擊，無法舉辦教師甄試。也有縣市辦完教甄後，又因先天條件不佳，例如交通不利、文化不利，反而成為錄取教師的備胎。但他也觀察，部分縣市不找正式教師是為了省錢，多餘的錢可挪去做其他事，「省出了心得越省越多」。

年金改革、課稅方案讓教學現場缺乏「新陳代謝」，中小學40歲以下正式教師占比剩不到三成。台中教育大學教育系教授陳延興以國小為例，50至55歲的教師接近2萬人，近五年資深教師將陸續退休，卻缺乏世代傳承，如果沒有繼續錄取正式教師，恐怕會讓教育現場青黃不接，政府應積極介入。