我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州2007年後出生者 恐終生買不到菸

吳秀波兒把女友打到滿嘴血 「女人不聽話就收拾」

國小代理教師比率「超標」 全台22縣市竟無一合法

記者趙宥寧／台北28日電
教育部對國中小聘代理教師訂出上限，但許多縣市都遠遠超過，被外界批評淪「紙老虎」條款（示意圖，非新聞當事人）。 （本報資料照片）
教育部對國中小聘代理教師訂出上限，但許多縣市都遠遠超過，被外界批評淪「紙老虎」條款（示意圖，非新聞當事人）。 （本報資料照片）

教育部規定國中小可控留8%員額改聘代理教師、兼任或代課教師，但少子化衝擊，各縣市擔心衍生超額教師不敢開正式教師缺，聘代理教師遠超過法定編制。國小部分全台22縣市無一符合規定，離島更是重災區，有縣市代理教師占近三成，編制準則淪「紙老虎」條款。

2021學年度全國國小代理教師平均占13%，全台22縣市無一合法，前五名多為離島偏鄉，最高達近三成。國中聘代理教師平均約一成，僅台南市、高雄市、雲林縣、屏東縣、宜蘭縣等五縣市符合規定，其餘全部超過8%，部分縣市更飆至近28%。

立委范雲及多個教育團體日前召開記者會，除呼籲落實代理師全年聘期，也點出教育部每年編列上百億台幣預算，補助地方政府提升教育人力，卻沒要求必須聘任正式教師，也無罰則，放任代理教師比率飆升，教育部應監督各縣市依法開出正式缺額。

一位不具名教育界人士表示，少子化大量減班讓不少縣市不敢聘正式教師，前兩年又受疫情衝擊，無法舉辦教師甄試。也有縣市辦完教甄後，又因先天條件不佳，例如交通不利、文化不利，反而成為錄取教師的備胎。但他也觀察，部分縣市不找正式教師是為了省錢，多餘的錢可挪去做其他事，「省出了心得越省越多」。

年金改革、課稅方案讓教學現場缺乏「新陳代謝」，中小學40歲以下正式教師占比剩不到三成。台中教育大學教育系教授陳延興以國小為例，50至55歲的教師接近2萬人，近五年資深教師將陸續退休，卻缺乏世代傳承，如果沒有繼續錄取正式教師，恐怕會讓教育現場青黃不接，政府應積極介入。

教育部指出，代理教師超出控管比率情形，主因是各縣市及學校對教學現場正式教師編制規畫，或有正式教師留職停薪。不過，國教署2022年度已多次邀請地方政府召開「公立國民中小學教師員額控留研商會議」，2023年度將逐校檢視員額控留情形，並納入一般性補助款考核，督導地方政府調降員額控留比率。

110學年度公立國小代理教師占比前五高 製表／趙宥寧
110學年度公立國小代理教師占比前五高 製表／趙宥寧

教育部 疫情 預算

上一則

國防部擬修「全民防衛動員法」 楊永明：動員戡亂復辟

下一則

少子化讓助產師更搶手 接生率比10年前多4倍

延伸閱讀

足壇第5高層被捕 足協前副主席王登峰涉貪落馬

足壇第5高層被捕 足協前副主席王登峰涉貪落馬
每胎發5萬 恆春人口創新低 救少子化撒幣無效

每胎發5萬 恆春人口創新低 救少子化撒幣無效
足球反腐再抓1人 前中國足協副主席王登峰被捕

足球反腐再抓1人 前中國足協副主席王登峰被捕
為綠2024拆彈？林智堅道歉 撤回台大學位訴願

為綠2024拆彈？林智堅道歉 撤回台大學位訴願

熱門新聞

健保署長石崇良推動修法廢除停復保制，可望2025上路。(本報資料照片)

在台灣設籍人住國外 必須持續繳健保費 最快2025年上路

2023-02-22 02:29
台南府城名醫蕭嘉蓉當年就是這張照片刊登巨幅廣告，引起關注。（取材自玉笙診所臉書）

王建民捲不倫官司判免賠 女主角傳是「賴清德御用醫師」

2023-02-21 23:59
一名40歲多上班族因為對藥物過敏，注射二劑高端疫苗，要赴美出境時，才發現入境美國需打滿兩劑國際認可的新冠疫苗才不用居隔離七天。圖為台北榮總開打高端疫苗資料照片。（記者邱德祥／攝影）

來美被攔 台灣打高端疫苗民眾現「補打潮」

2023-02-25 19:57
華爾街日報（WSJ）23日報導，美國將擴大在台灣的駐軍，以應對中國的威脅。圖為軍人示意圖，與本案無關。（聯合報系資料照片）

WSJ：美將擴大在台駐軍 應對中國威脅

2023-02-23 07:49
北市議員徐巧芯聽到陳揮文建議退黨，不禁難過落淚，一連說了6次「不想」。圖／取自臉書「新聞大白話」

陳揮文建議退出國民黨 徐巧芯哽咽落淚連說6次「不想」

2023-02-20 11:54
美軍本月在肯亞參加軍演。（歐新社）

美最新民調：解放軍若犯台 支持制裁北京多於派地面部隊

2023-02-27 07:15

超人氣

更多 >
好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了

好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了
每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約

每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約
一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光
In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣
北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸

北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸