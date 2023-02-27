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新藥預算用不完 癌友苦等救命藥 健保署挨批

記者沈能元、李樹人／台北27日電
台灣去年健保新藥新科技預算為22.68億元台幣，但到年底仍用不完，執行率偏低，引發外界批評，新任健保署長石崇良允諾未來達成率力求100%，且採「先鬆後緊」模式，嘉惠癌友、急重症患者。(記者胡經周／攝影)
台灣去年健保新藥新科技預算為22.68億元台幣，但到年底仍用不完，執行率偏低，引發外界批評，新任健保署長石崇良允諾未來達成率力求100%，且採「先鬆後緊」模式，嘉惠癌友、急重症患者。(記者胡經周／攝影)

健保財務窘迫，但去年健保署新藥新科技預算22.68億元（台幣，下同，約7400萬美元），到了年底仍用不完，執行率偏低，病友團體及台灣癌症基金會深感不滿，批評健保署消極以對，讓眾多癌友、急重症患者無止境地苦等新藥。對此，健保署長石崇良說，「未來新藥新科技年度預算達成率將力求100%」，並採「先鬆後緊」模式，規畫多元給付方案。

「新藥納入健保，在台灣宛如陷入死局。」台灣年輕病友協會理事劉桓睿說，該預算執行率極低，就可瞭解健保署的推託能耐，去年預算22.68億元，但到6月底才用8600萬元，「達成率低得可憐」，不少急重症患者、癌友難以續命。

不過，健保署所提出的數據卻高出許多，去年1至11月累積支出11.24億元，預估全年支出16.36億元，執行率可達72.1%，但即使如此，仍創下近5年新低。

對於病友團體批評，健保署承辦官員解釋，推算基準點不一樣，且醫療院所仍在申報作業中，將持續監測新藥執行狀況。

「積極引進新藥、新科技，提高民眾醫療福祉，這是總統允諾的國家政策。」台灣病友聯盟理事長吳鴻來說，衛福部新藥新科技預算執行率明顯偏低，健保署應該說清楚原因，而不是以「算法基準不同」，模糊帶過。

台灣希望癌症基金會副執行長嚴必文表示，每年新藥新科技預算均在協商後列入健保總額，「這是有憑有據的」，但執行率如此低，應是給付過於嚴格，以致眾多患者無法及時使用新藥。去年新藥新科技預算22.68億元，今年超過30億元，但執行率偏低，所謂「增加新藥預算」只是假議題，健保署應說明執行率偏低原因。

嚴必文點出執行率偏低的關鍵，新藥新科技是否順利納入給付，考量因素不在療效，而是對於健保衝擊，如果健保給付後，增加1、2億元，幾乎就排除在外，如在5000萬至1億元，則還有一點機會。

對於外界批評，石崇良回應，將著重於科學實證數據，藥廠提出具有潛力的臨床報告及其他國家收載狀況後，就會開大門，給予「短暫收載」，納入健保，但後續觀察治療個案三至五年病情變化，如真有那麼好，才會給予永久收載，持續給付，原則為「先鬆後緊」，不會一下子就給予長期收載。

健保 預算 癌症

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