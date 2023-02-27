新北消防局長爆婚外情 狂打電話、堵人求復合 請辭獲准

新北市消防局長黃德清被爆婚外情長達六年，且騷擾對方不願分手，事件曝光後黃請辭獲准。(本報資料照片)

新北市消防局長黃德清，遭爆料跟電子廠女老闆外遇6年，對方想結束這段婚外情，黃德清兩周內狂打上百通電話要求復合，甚至還到家門口等人，行徑宛如恐怖情人，女方不堪其擾。事件曝光，黃德清25日火速請辭，市府昨批准，由新北市消防局副局長李清安接任。

據了解，黃與女子是6年前餐敘認識，彼此留下聯絡方式，事後黃獻殷勤頻傳訊息追求。據爆料內容，女方原本排斥交往，但黃不放手，兩人後來發展婚外情，但女方不願做一輩子小三，且「交往得很痛苦」，去年底決定分手。

今年1月兩人最後一次見面，黃仍放不下，頻致電、傳訊息想挽留這段感情，還到女方住家外苦等兩小時；騷擾情況越來越誇張，女方不堪其擾，據悉打算提告。

律師何祖舜認為，黃假若真兩周內持續撥打上百通電話、密集傳訊息給女子，提及要求挽回感情，確實可能涉及跟蹤騷擾法。

黃德清擔任新北市消防局長長達17年，是「三朝元老」，局內都認為「沒人撼動得了黃德清」，沒想到他最後栽在婚外情。

58歲黃德清警大54期消防系畢業，擁有警大消防科學研究所碩士、聯合大學化工系博士頭銜。他從基層一路幹起，2003年出任苗栗縣消防局長，2006年任台北縣消防局長，2010年新北市改制，繼續擔任新北消防局長迄今。

從台北縣到新北市，黃擔任消防局長17年，外界解讀，黃行事懇切、身段柔軟，政壇上幾乎沒有敵人，加上以專業團隊配合市府施政的靈活手腕，從前台北縣長周錫瑋、新北市前巿長朱立倫到現任市長侯友宜 ，「三朝」均獲重用。

基層對黃德清評價不一，有人認為他在位致力補足消防人力，台北縣最初1000名消防員，2009年獨立招考消防員，招募500人直接進入台北縣消防局，到目前新北消防局已有2300多名人力。另外有人肯定他改革小隊長招考制度、蓋新廳舍增加駐地。

但也有基層批新北消防福利 最差，如台北市勤一休一制度已數十年，新北市今年2月才實施勤二休二，所有的福利措施都是看台北市才跟著做；新北市全國最大，人口數最多，黃因怕得罪人，不敢當領頭羊。

據了解，黃德清出生台東縣，家境貧困，母親認為警消工作薪水穩定，他毅然報考警校，從事消防工作36年；原本「局長位置非常穩」，前途無量，卻因婚外情風波下台。

新北市議會民進黨團總召鄭宇恩說，黃怕影響市長侯友宜挑戰總統大位才火速辭職；國民黨 團書記長廖先翔則認為這件事完全屬於私德，扯侯友宜太牽強。

侯友宜昨到南投陪同國民黨立委補選候選人林明溱掃街，他說黃已經辭職，新北市消防安全工作會繼續努力，會不斷守護新北市民安全。