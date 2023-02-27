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消防員滅雜草火警殉職 感嘆清明節成消防員崩潰日

記者游振昇／台中27日電
台中清水區26日公墓火警，延燒成火燒山，野草大火到昨晚才撲滅。(圖：消防隊提供)
台中清水區26日公墓火警，延燒成火燒山，野草大火到昨晚才撲滅。(圖：消防隊提供)

屏東一名新婚消防隊員昨天搶救公墓火警時，被車壓傷，急救不治，同事難過；台中市昨天也有多起公墓火警，清水消防隊員從白天打火到黑夜，呼籲大家掃墓時不要燒雜草，否則每年清明節，將成為消防隊員的崩潰日。

清水消防分隊員昨天動員多人，撲滅公墓火警，許多人昨晚看到山上的大火，有如盤旋火龍都抱怨，為何每年清明節前，公墓都發生火警且延燒，讓消防隊員疲於奔命，消防隊員也感嘆：天這麼黑、風這麼大，為什麼火還沒「花」（台語，熄滅）？當地里長昨晚9點到火場慰問，才知消防隊員都還沒吃晚餐。

清水消防分隊昨晚在臉書粉專提醒大家，清明掃墓不要燒雜草，餘燼要熄滅，公墓火警搶救疲於奔命不好受，但消防員擔心，當把所有救災能量都投注在山上時，萬一市區的工廠、住宅有狀況發生，可是會延誤救災時機。

粉專最後再強調「莫讓清明節成為消防員崩潰日，人離開時多看一眼，火記得滅掉喔！」「掃墓慎終追遠，不讓祖先灰頭土臉，當初選擇的是土葬怎麼變成每年都在火葬」。

台中市消防局昨天下午獲報，清水區鰲海路第十一公墓雜草火警，派遣第四大隊、清泉、沙鹿、大雅、梧棲及清水分隊消防車15輛、消防人員40人到場搶救，現場第四大隊大隊長蔡孟栩指揮調度，昨晚6點33分火勢撲滅，燃燒面積約3公頃，仍持續殘火處理到深夜；消防局提醒民眾掃墓用火安全。

台中市龍井區昨天下午也發生火燒山，波及國道三號龍井段交通，影響行車視線，台中市消防局派人車到場搶救，消防隊員更站在國道路肩射水滅火。

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