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台大前校長陳維昭 批高教政策 「誤人子弟」

記者許維寧／台北26日電
台大前校長陳維昭。 (本報資料照片)
台大前校長陳維昭。 (本報資料照片)

高教改革即將滿30年，不過台大前校長陳維昭25日點名高教危機，指台灣高等教育最大問題是缺乏一貫政策，導致沒有目標也無進程，教育政策易被民粹影響，品質不佳的高等教育是「誤人子弟」，台灣更是結構性地誤人子弟，呼籲政府投資教育才是真正的前瞻計畫。教育部強調，高教是國家進步基石，將評估召開全國高教發展會議。

台大校友會文化基金會25日舉行首場2023高等教育改革論壇，包括陳維昭、教育部前部長黃榮村、前立委沈富雄等人均與會。

陳維昭也以「一位前台大校長的感慨」發表演說。陳表示，台灣高教有四大危機，包括缺乏穩定一貫的教育政策與明確目標、多元入學悖離社會公平正義、高教資源嚴重不足，質量失衡，以及國際競爭力衰退，其中以缺乏穩定一貫的教育政策最頭痛。

陳維昭談到，台灣早年就缺乏一貫的教育政策，沒有目標亦無進程，導致教育政策易被民粹影響，如同當年碰上選舉，公立大學便如雨後春筍般冒出。多任教育部長無高教藍圖，導致教育主管多以個人想法當國家政策。

他批評，台灣教育資源嚴重不足、重質不重量，大量人口獲得進入高教機會卻品質不佳，形同誤人子弟。

陳維昭說，台灣大學生平均經費每生小於20萬元（台幣，下同，約6.8萬美元），歐美、香港多在200萬元以上，高教的知識品質以及能否有效貢獻經濟將是國家競爭力關鍵。

陳維昭亦指出，中國高教政策一貫、逐步邁進，國際排名近年屢屢超前台灣，南韓也發展出一套模式，遇到經濟衰退時便大量投資高等教育，台灣則是缺乏基礎計畫打底，想做拔尖也困難。

黃榮村則表示，台灣的大學出在資源不足而非能力不足，政府應學習70年代推動國家重大基礎建設與科技產業的經驗，將大學視為重大基礎設施一環，以國家的高度促成產業捐資，國家也應鬆綁校地、校舍自主處分權，以及學費彈性化。

沈富雄表示，除了還站得住腳的私校外，其他都要退場，大學課程也應大幅調整、學以致用，而非糾結於改名等花樣。

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