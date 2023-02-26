缺藥加劇 慢箋常見藥也缺貨 民怨不斷

慢箋常見藥物也缺貨，僅有一到二成患者願意換藥，其餘還是會回醫院取藥。(記者潘俊宏／攝影)

社區藥局 缺藥種類已多到數不清，連帶影響「慢箋」領藥。基層藥師指出，慢箋常見藥物近期也都缺貨，即使告知可換藥，但礙於使用習慣高達八成會拒絕換藥，民怨不斷，最後又得舟車勞頓回「藥源充足」的醫院領藥。缺藥連帶使藥價上漲，專家推測後續將會有大規模原廠藥退出台灣健保 市場。

「缺藥潮開始，只要沒藥可給，迎來的就是各種抱怨」開業藥師易麗珍表示，沒藥藥局也無能為力，但民眾並不了解，也沒人幫忙，只能把責任都丟到社區藥局身上。

易麗珍說，慢箋常見的改善尿滯留的「滯尿通錠」、「胃可麗錠」及胃藥「泰克胃通」全數缺貨，持慢箋患者大多是長輩，到藥局領不到藥，就是一陣痛罵，即使告知有其他藥物替代，也僅有一到二成願意換藥，其餘患者還是會回醫院取藥。

只是對偏鄉患者而言，因交通不便，以及地處偏遠，領藥本就困難，再回醫院領藥恐放棄繼續用藥，慢性疾病未能獲得控制反而增加疾病惡化機會，最終仍是增加健保負擔。

台灣藥品行銷暨管理協會發言人、開業藥師沈采穎說，三高常用的血壓 藥、慢性腎病藥物也陸續缺貨。她說，藥品整體的成本增加，加上健保砍價，最近已經有不少藥物退出健保市場，治療菜花的健保藥「汰疣凝乳膏」已經長達一年缺藥，且沒有其他健保藥可以代替，想治療菜花就得自費。

沈采穎表示，缺藥問題嚴峻，連帶使藥價上漲，今年2月氧化鎂進貨價已高於健保價的四成，乙醯胺酚進貨價也高於健保價的三成，近期正值砍藥價之際，後續可預期價格相對學名藥高的「原廠藥」會大規模退出市場，學名藥也將大規模洗牌。

台北市藥師公會理事長張文靜說，缺藥藥品真的太多了，有藥局反映每天約三到四名持慢箋到藥局領藥的患者都無法順利領藥，政府應盡速出面協調合理分配醫院、診所藥品數量，如原先的七三比，應調整至六四比，或醫院、藥局各有一半藥品，減輕患者領藥負擔，降低民怨。