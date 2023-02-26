光電利益牽扯政治角力 恐有未爆彈

台南88槍擊 案被指因光電利益而起，檢警情資，昔日北門、七股沿海太陽光電種電的龐大利益，原由地方聞人陳世銘分派各方勢力，陳驟逝後，郭再欽一把抓，「紅龜」洪政軍應得的2000萬元（台幣，下同，約65萬美元）也沒下文，洪被人坐享其成，又遭警方盯上，吞不下這口氣，因而參與這起震驚社會的槍擊案。

政壇盛傳，郭再欽從捲入槍擊案到涉入正副議長賄選案，應是「政治投資 」，希望日後能主導議會，著眼光電利益等。槍擊案只是冰山一角，未來恐還有未爆彈，牽扯複雜的政治角力。

地方人士指出，民進黨 前中執委郭再欽原為蒜商，早年熱中地方事務，政治眼光銳利，往來政治人物大都以綠營為主，更與新潮流、正國會、英系關係不錯，遊走各派系，深諳「政治投資」，後來政治行情竄起，成為綠營在台南大金主，影響力大增，2019年後陸續主導太陽光電相關申請作業。

原本北門、七股沿海太陽光電種電利益，由江湖輩分夠高的陳世銘擺平各方勢力，整地、土方、掩埋到架設工程、廢棄處理等，分配各方得利，一直以來相安無事，當時就傳出一筆2000萬的事務，交由洪政軍處理，不料，陳世銘前年驟逝，打亂各方約定，擁有廣泛資源的郭再欽企圖一把抓。

檢警掌握，洪政軍在2014年犯下新化「斷掌案」後遭通緝，他曾與郭再欽接觸，希望郭兌現當初陳世銘允諾，但郭未點頭，後來又聽聞郭疑「借刀殺人」，不僅放出風聲說洪涉恐嚇光電業者，又向警方施壓，要求加速緝捕。

至於前市議員謝財旺服務處也被開槍，地方人士指出，洪政軍與謝財旺本就認識，也清楚謝與郭「走很近」，聽聞兩人對於光電利益分工，也列入開槍警告的對象。