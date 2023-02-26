新聞評論／鄭文燦有滿蛋秀 王美花缺水也能發電

核二廠2號機3月中旬除役，替代電力的大潭8號機卻要延遲上線，外界擔心4、5月恐缺電。但經濟部長王美花聲稱，相關電力調度去年就安排好了，包括水力發電調度，不會有缺電問題。8大工商團體近日拜會蔡英文 總統，提到能源缺口，憂心忡忡；蔡總統則拿經濟部擋箭，強調在經濟部掌控下，台灣應不缺電。但蔡英文不擔心缺電，民眾擔心，業界懷疑，地方首長也不放心。

市面缺蛋，行政院副院長鄭文燦卻能演出「滿蛋秀」；王美花堅稱不缺電，儼然滿蛋秀翻版。但不論是不是逢迎上意或刻意欺瞞，她說要用水力發電調度，馬上引起譁然。台灣正面臨缺水，王美花日前才主持災害緊急應變小組工作會報，說明台灣已有1200多天沒有颱風登陸，南部水情30年來最旱。昨天說要減壓減量供水，今天就要用水力發電。缺水還能發電的神奇故事，只有「用愛發電」差可比擬。但蔡英文要靠這樣的經濟部來保證不缺電？

經濟部澄清，水力發電主要在中部，不受南部缺水影響；然而，這也是台中市長盧秀燕緊張的原因。盧秀燕提前到石岡水庫視察水情，擔憂以水補電，恐導致中部水情失衡，如果水力發電沒調度好，隨便把水放流掉，將造成中部缺水。水利署則解釋，放水發電尾水蓄存於下游堰壩，提供民生、產業及農業使用，不會浪費。但春雨、梅雨、天暖變數難控，前兩年水情吃緊還放水發電，就被專家質疑不合理。

面對缺電，盧秀燕既要看緊水資源以免被發電放流浪費，又要防範台電中火偷偷增加燃煤，要求王美花允諾不再強迫民眾用肺發電。水和電都是經濟部所轄業務，供水供電都靠調度應急，備顯左支右絀。尤其王美花要用水力發電來保證不缺電，哄得過蔡英文，卻讓專家們啞然失笑；因為水力發電調度早就在做，現在要如何變魔術，才能補上偌大的供電缺口？

事實上，這些措施都是在為蔡政府錯誤的能源政策補洞。在廢核不變的前提下，以水補電和強迫民眾用肺發電一樣，都是不從根本解決問題，只是挖東牆補西牆。就像為了發展光電，不惜破壞良田、犧牲環境，還讓副總統賴清德 的本命區台南變成黑金新故鄉。為了增加天然氣發電，三接是以7000年藻礁 為代價，四接也打算犧牲基隆海岸和商港。為填補廢核供電缺口而狗急跳牆，不顧長遠後果，很不負責。

蔡政府的電價政策也如出一轍。廢核倍增發電成本，電價又被政治長期壓低，國際燃料大漲，台電嚴重虧損，外傳4月電價審議恐漲3成。不過，去年底政府已挹注1500億元（台幣，下同，約49億美元），最近再以疫後條例撥補500億，行政院長陳建仁希望能讓電費維持在合理價位。蔡政府一手還稅於民大撒幣，一手強迫全民捐輸救台電，但只能簡單遮掩台電財務大洞，爛攤子丟給未來。

缺電，不僅有害經濟發展，也影響人民生活。人民應有免於匱乏的自由，這是人民的基本人權，也是民主政府的基本責任。但蔡政府主政的這幾年，民眾實在想不出哪一年民生物資供應無虞。缺水、缺電之外，還接替上演缺口罩、缺疫苗、缺藥物，甚至連年缺雞蛋的亂象。什麼都缺，就是不缺廟堂朽木和食祿禽獸。

工商業界反映多年的五缺問題，包括缺電、缺水，蔡英文上任前就說要解決，到現在愈缺愈多。但只要過了2024年，就不是她的事了。賴清德擔任行政院長時也說要優先解決五缺，現在都要選總統了，他還可以大言不慚繼續開支票嗎？