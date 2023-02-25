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出席率如來客率？ 學生翹課 私大檢討教授

記者許維寧／台北25日電
少子化下出席率比照「來客率」。(記者曾吉松／攝影)
少子化下出席率比照「來客率」。(記者曾吉松／攝影)

北部某老牌私立大學近日通過學生出席率調查工作事項，將委請專人查堂計算實際上課人數，若一課程出席率報表未達五成，將請教師說明原因，報表累計次數達兩次，將請教師和系所主管參加「出席率過低說明會議」，此舉也引發教師不滿，認為學生翹課竟是檢討老師，本末倒置；教育團體則認為，恐變成教師形式上提升出席率，但實則無法根本看出課程良窳。

該大學一名教授表示，過去很多教授不點名，在於學生要為學習態度負責，如今學生翹課、請假狀況百百種，「打工太晚起不來，天氣不好也不想來。」學生不來竟要教師檢討，備感羞辱也本末倒置，制度不該只有挫折老師。

該教授談到，少子化下，為了招生，演變成教師討好學生，出席率如同「來客率」，若高教只為討好學生，將失去意義。

相較於私立大學為求生訂立要求，公立大學相對有餘裕。暨南大學校長武東星說，學生缺席率只是數據，多會透過導師系統回溯了解缺席的原因，若是選錯課、沒興趣，也能輔導學生提早退選，若學生多反映該師課程不佳則會啟動教師輔導系統，畢竟教師是人，也需要適時調整。

私校工會理事長尤榮輝表示，未聽聞過先進國家有「學生缺席，卻課責授課教師」的制度，教師依學生學習評定成績，學生則有責任到校上課並認真學習，師生各盡其職才能達到教學目的。

尤榮輝說，該校將學生缺課歸責於教師並要求說明原因，是把教育當服務業，把教師當服務生。學生出席率過低應該啟動輔導機制，若學生仍無法改善出席率，應自行承擔後果，這也是教育的一部分。

高教工會研究員陳柏謙則指出，校方要看出席率，容易演變成上有政策，下有對策，最容易提高出席率的手段是點名，教師可以堂堂點名避免被學校課責，營造出滿堂的形式表象，但學校反而無法看出課程的良窳。

陳柏謙也提到，不少大學教師嚴格，但課程含金量高，學生還是會自願到課學習，其實應該讓教師互相觀摩、參考，雖然每一位教師都有專屬的教學方式，但應該集體正向提升，而非只是課責未達標的教師。

教育 招生

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