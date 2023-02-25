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年薪360萬…台積電台灣挖角消防員 基層爆離職潮？

台灣新聞組／台北25日電
消防員工作繁重且危險性高，此為示意圖，與當事人無關。（圖：消防局提供）
消防員工作繁重且危險性高，此為示意圖，與當事人無關。（圖：消防局提供）

台積電近年在台大擴廠，為因應各廠區需求，祭出高薪挖角消防員，外傳年薪高達360萬（台幣，下同，約11.7萬美元），已經爆發消防員離職潮。昨日台積電證實，確實有招聘，且名額有限，將分派各廠區，協助強化廠區安全與風險管理。

半導體產業舉足輕重，但製程複雜，從材料、廠房、管線設備到晶片產品，每道環節都有細膩分工與不同環安要求。兩年多前，日本大廠瑞薩電子在半導體供不應求之際發生火災，導致工廠停產、汽車晶片更短缺，就成為各國媒體大幅報導對象。2021年台積電南科再生水廠工程也爆發火災，儘管無人傷亡，但也引發一場虛驚。

如今，台積電祭出高薪，大舉招聘具專業背景的消防人員，公司證實，就是為了強化廠區安全與風險管理，以及負責各廠區支援環境安全、災害防治與緊急應變等任務，同時也貫徹ESG（環境、社會責任及公司治理）永續目標。

這些具專業背景的消防隊員，將分派在竹科、中科、南科各大廠區，隸屬公司風險管控和環安衛（指環境、安全、衛生）單位，消息人士透露，更多消防隊員到職支援，也有助台積新廠房能盡速通過消防安檢。

新北市消防局消防宣導科秘書林世明表示，經查農曆年過後，新北市消防局共有四名消防員離職，轉換跑道到台積任職。

根據消防隊員間傳出的消息，這次跳槽的新北市消防局人員包括兩名分隊長、專員和副大隊長，年紀多半在35歲至40多歲間，屬消防局初階及中階幹部，都具有消防設備師或是消防設備士的證照，相關人士透露，主要工作也負責消防安檢、管理危險物品。

台積電雖不願透露對外招聘多少消防隊員，也不揭露年薪、福利和年終，不過以稍早台積電公布去年員工分紅加業績獎金，平均約187萬元，加計上調的每月薪資結構，這些消防員要領到360萬元年薪，應不意外。

這批消防人員跳槽到台積電任職，最高任主任工程師，月薪12萬元，每年年終加紅利可領到30個月以上，且為了彌補離開公職的損失，台積電更保證至少簽約5年，算算年薪，幾乎等同於消防體制的十多年。當台灣美光傳出大裁員之際，台積則端出高薪挖角消防員，冷熱兩樣情，成為科技業熱議焦點。

基層說，會選擇不要消防局的鐵飯碗，而去變動性比較大的台積電的民營公司，通常是因高額的分紅與薪水。台積電要的都是比較「頂規」、有一定資歷的人才，年資太大的也可能被刷掉，通常需要有消防設備師、火災搶救的專業證照，像消防設備師，每年只有約一成的及格率，並不好考。

基層認為，如果是有15年以上年資的消防幹部，通常就不會願意捨棄穩定的鐵飯碗，而且台積電招聘是5年一聘，「未來能否續聘，很難說」。

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