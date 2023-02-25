如浪漫韓劇展開 她為愛遷台東當東海岸首位牙醫

部東成功分院牙科女醫楊菁（左）為愛跟隨老公（右）從北部到後山台東，真實上演浪漫韓劇「海岸村恰恰恰」戲碼。(圖：部立台東醫院提供)

在北部執醫10多年的牙科女醫師楊菁，為愛搬到後山台東工作，真實上演浪漫韓劇「海岸村恰恰恰」戲碼，3月1日起正式在衛福部台東成功分院看診，成為東海岸唯一的牙科醫師，減少民眾就醫不便。

「同業、朋友知道我要來成功分院看診的時候，每個人都問我老公是不是金宣虎（劇中男主角）。」楊菁笑說，夫家在鎮上養蝦，先生孝順憨厚，對她體貼，讓她甘心離開大都會 ，為愛到東部服務。

30多歲的楊菁，是南非金山大學醫學 畢業，拿到美國國家牙醫公會（ADA）合格醫師和波士頓 大學植牙專科證照後，返台執業，未料，一次因緣際會，認識現在的老公，也決定跟著老公移居台東小鎮。

楊菁對偏鄉有自己的觀察，她說，鎮上都是老人小孩，牙疼還要找人開車去台東市區或花蓮玉里看診，她預料到長輩的口腔問題不是單一症狀，牙周病、蛀牙、根管治療和洗牙應是最迫切的需求。

衛福部台東醫院院長王蘭福說，成功分院為東海岸線唯一公立醫院，南距台東市區約50公里，北距花蓮市區約120公里，楊菁醫師3月起看診，減少東海岸民眾就醫不便。未來持續增加次專科診療服務，確保偏鄉就醫方便。