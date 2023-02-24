陸港澳、外配等4類人 可領6000元 5管道發放

立法院21日三讀通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，圖為國民黨團立委費鴻泰（右）拉著民進黨團總召柯建銘（左）與發現金1萬元的標語合影。(記者葉信菉／攝影)

行政院會昨日通過疫後特別預算案，其中普發現金部分編列1417億元（台幣，下同，約46.6美元），財政部 政務次長阮清華表示，普發現金6000元領取對象分中華民國 國民、駐外人員、外配、永居者等四類，領取方式有五種，初步規畫領取期間為半年，在此期間出生的新生兒也具領取資格。

財政部表示，四類領取對象包含：第一，中華民國國民，含國內出生領有出生證明的新生兒；第二，各級政府因公派駐國外人員及具中華民國國籍眷屬；第三，陸港澳、外籍配偶，取得中華民國居留許可者；第四，取得永久居留的外國人。

新生兒出生期間只要落在領取期間，皆能領取6000元，且若在領取期間最後一個月出生，領取期間還能再延一個月。

舉例來說，假設自4月1日起開始發放現金，領取期間至9月底，在4月至9月底期間出生的新生兒，都能領取6000元；且9月出生的嬰兒，為給予充分時間，最慢可到10月底領取。

領取方式共分五種，包含「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」。金管會昨日也表示，目前6000元現金還沒發放，已開始出現釣魚簡訊詐騙行為，將請銀行加強宣導、防詐。

財政部表示，以直接入帳領取者約400萬人，包含領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入 老人津貼等特定族群，不須登記，政府已有帳戶資料，可直接入帳。特定偏鄉包含屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉，則由當地派出所或分駐所造冊後發放。