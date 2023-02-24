罹癌截肢 奇蹟女孩學測可望上台大

桃園新興高中學生蔣瑮渂，今年考出54級分好成績。(圖：新興高中提供)

大學學測成績出爐，桃園市新興高中考出54級分的學生蔣瑮渂，一度因罹患較罕見的癌症 「惡性軟組織肉瘤」休學治療2年，甚至因病情惡化截肢，住院治療期間仍持續自修不輟，成績可望考上台大。她希望未來能往生化科技領域發展，幫助同樣被病魔折磨的人。

蔣瑮渂在學校有「奇蹟女孩」的稱號，因母親早逝，父親在外工作，近年才搬回桃園老家，就近在新興高中就讀。沒想到剛升上高中，腳趾就長出惡性肉瘤，並惡化成癌症，癌細胞 還一度轉移到肺部，情況危急。

最後蔣瑮渂不得不截肢右腳，並休學2年休養。但她沒因此放棄學習，治療期間依然精進語文能力，休息期間還學會手工藝，做了許多娃娃鼓勵身旁的小朋友一起戰勝病魔。病況較穩定後，蔣瑮渂立刻回到學校繼續上課，努力趕上課程進度，在學測考出54級分、英文15級分的好成績。

有望考上台大的蔣瑮渂，希望能順利錄取生化科技領域科系，她說，抗癌過程經歷新藥多次臨床試驗，未來想投入新藥研發，幫更多病友重獲新生。

導師陳冠如表說，蔣瑮渂是她見過最樂觀的孩子，積極向上的求學精神令人感動，她下午要復健，早上仍會到校上課，住院時也會透過視訊繼續課業學習，假日更自發地到校準備學測，令人佩服。

除蔣瑮渂，桃園新興高中有2人60分滿級分，其中劉凝從小對生物有濃厚興趣，國中就立志想成為醫師；黃世寬父親是衛生所所長，從小耳濡目染下，決定以醫學 系為目標，在沒補習情況下，靠上課認真聽講、苦讀到深夜，在奧林匹亞數學、生物競賽都拿下好成績，未來希望繼承父親衣缽，服務偏鄉。