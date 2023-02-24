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自備點鈔機…才獲優良軍醫 台涉收賄名醫家搜出2300萬現金

記者曾健祐／台中24日電
國軍台中總醫院骨科主任林建中涉嫌貪汙，他去年才獲優良軍醫。(取材自林建中臉書)
國軍台中總醫院骨科主任林建中涉嫌貪汙，他去年才獲優良軍醫。(取材自林建中臉書)

骨科名醫、國軍台中總醫院骨科主任林建中上校涉嫌貪汙，檢、廉21日搜索，在他家中起獲2300萬元（約75.8萬美元）現金、點鈔機，懷疑他利用X光機採購標案向北部某醫材廠商收賄，依貪汙罪嫌聲押，但法院交保，檢方已抗告。

林去年底才在臉書PO文，因當選國防部優良軍醫赴國防部領獎，未料竟捲入貪汙案。

國軍台中總醫院表示，已將林建中調離現職，醫院全力配合司法調查，若有貪瀆行為，依法嚴厲追究。醫院官網有關林建中的介紹，昨下午已都刪除。

林建中專長為關節置換、各項脊椎手術，官拜上校的他去年11月底才當選國防部優良軍醫，由國防部副部長頒獎，當時他在臉書表示，「感受到當軍人及醫師的雙重光榮。」

台中地檢署指出，54歲林建中2019、2020年間因辦理803醫院X光機採購標案，某北部醫材廠商涉嫌行賄，由陳姓（68歲）、甘姓（63歲）2名前董事長負責和林接洽，且為避免金流遭查緝，疑數度抱著現金交付給林建中。

檢、廉也查出，林建中收賄後該醫材廠得標，匯款則交由許姓妻子協助隱匿，21日檢察官指揮廉政署、警方兵分17路搜索、傳訊22人，還在林家中保險箱查扣來源不明的2300萬元（台幣，下同，約75.8萬美元）現金，甚至有點鈔機，並在甘姓前董座辦公室查扣100萬元現金。

林建中對於屋內藏有2300萬元交代不明，檢廉研判恐不止1家廠商行賄，認定林涉犯貪汙治罪賄賂、財產來源不明等罪嫌，陳、甘涉犯貪汙治罪行賄等，有逃亡、串證之虞，聲請羈押3人，林妻則以30萬元交保。

台中地院前晚各命林、陳及甘各60萬、30萬及50萬元交保，台中地檢署已提起抗告。

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